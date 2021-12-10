«Медосмотр» для региона

Представители Министерства здравоохранения РК и Фонда социального медстрахования обсудили с медицинской общественностью региона актуальные вопросы оказания врачебной помощи.

Восточный Казахстан с рабочей поездкой посетили первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов и заместитель председателя НАО «ФСМС» Илияс Мухамеджан. В ходе визита они побывали в нескольких областных лечебных учреждениях и приняли участие в заседании регионального штаба.

Одним из первых пунктов посещения стал ВКО многопрофильный центр онкологии и хирургии, у истоков модернизации которого в своё время стоял Марат Шоранов, будучи главой областного управления здравоохранения.

Вице-министр ознакомился с обновлёнными операционными, в которых проводятся лечебные манипуляции с использованием новейшего высокотехнологичного оборудования.

В Центре лучевой терапии гостям продемонстрировали работу линейного ускорителя, который успешно применяют восточноказахстанские онкологи, и аппарат ФУЗ МРТ (для проведения фокусированной ультразвуковой абляции под контролем магнитно-резонансной томографии). На современном медицинском оборудовании работают врачи, прошедшие обучение в ведущих клиниках Израиля.

Напомним, усилить потенциал онкослужбы региона помогла комплексная программа повышения эффективности системы здравоохранения региона, инициированная акимом ВКО Даниалом Ахметовым.

Благодаря этой программе в здании онкоцентра проведена реконструкция и капитальный ремонт, модернизирован операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, стерилизационное отделение, а также отделения маммологии и онкогинекологии, установлено уникальное медицинское оборудование для диагностики и лечения пациентов.

Представители ведомств ознакомились с работой системы PACS, предназначенной для хранения и архивации цифровых диагностических изображений. Эта система, охватывающая все лечебные организации области, позволит, по мнению медиков, придать огромный толчок в развитии качества ранней диагностики и лечения пациентов.

В рамках визита Марат Шоранов и Илияс Мухамеджан приняли участие в заседании Регионального штаба, прошедшего под председательством заместителя акима ВКО Шакарыма Буктугутова, с представителями медицинских организаций области.

В ходе заседания рассмотрены основные показатели развития сферы здравоохранения региона.

Как отметил Илияс Мухамеджан, организации здравоохранения Восточно-Казахстанской области достаточно оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием. В прошлом году было проведено порядка 10 тысяч обследований с помощью компьютерной томографии, в текущем – порядка 36 тысяч.

Он также отметил, что с большим доверием казахстанцы стали относиться к работе ФСМС. Но необходимо продолжить работу по вовлечению граждан с систему обязательного медицинского страхования.

– На сегодняшний день в области количество застрахованного населения составляет 1 082 727, это 79,7 процента. 42 318 человек находятся в категории «выпадающие» ввиду непостоянной уплаты отчислений. И в этом направлении необходимо усилить взаимодействие между ответственными ведомствами для вовлечения в систему ОСМС незастрахованных жителей области, – подчеркнул представитель Фонда.

В свою очередь вице-министр МЗ РК Марат Шоранов попросил представителей Департамента госдоходов по ВКО и областного управления соцзащиты усилить работу совместно с филиалом ФСМС по актуализации и вовлечению в систему неформально занятого населения.

Не обошлось без статистики со знаком минус. Так, экспертами Фонда выявлено порядка 40 085 дефектов, допущенных со стороны медучреждений. За это на них наложены штрафы на общую сумму 1,2 млрд тенге.

– В Школах здоровья при медучреждениях с пациентами не ведётся разъяснительная работа по профилактике сахарного диабета и артериальной гипертензии, – прокомментировал он. – Не ведётся работа на первичном уровне, отсутствует и динамика наблюдения больных, что приводит к росту числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Также всё больше больных оказывается на гемодиализе. Динамическое наблюдение – это прямая обязанность первичной медико-социальной помощи.

По словам заместителя акима ВКО Шакарыма Буктугутова, недоработки есть почти на каждом участке в плане работы ПМСП, все замечания учтены и ведётся чёткий контроль за качеством оказания медицинских услуг.

Наряду с этим, по словам Илияса Мухамеджана, увеличилось и число жалоб на медицинскую сферу, поступающих на номер кол-центра 1406. На 1 декабря этого года от населения области получено более тысячи таких обращений.

Участники встречи предложили интегрировать данную систему с работой Ситуационного центра области, что позволит оптимизировать её работу. Шакарым Буктугутов поддержал идею, заверив, что для этого будут найдены технические возможности.

Подводя итоги встречи, Марат Шоранов отметил, что необходимо усилить работу по выявлению и лечению болезней сердца и системы кровообращения и снизить негативные показатели, ведь для этого в регионе есть всё необходимое – высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и технологии, инсультные центры. Наряду с этим следует усилить работу по скринингу для раннего выявления заболеваний.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено пресс-службой Управления здравоохранения ВКО