Медоносный и малиновый край

В известном в Восточном Казахстане пчеловодческом хозяйстве не только наращивают объёмы экспорта мёда, но и разводят… ремонтантную малину.

Продукция крестьянского хозяйства «Пасека» пользуется широким спросом не только в нашем регионе и в Казахстане – их мёд в солидном объёме помимо стран ЕАЭС поступает на прилавки Узбекистана, Китайской Народной Республики, Монголии, США, Объединённых Арабских Эмиратов, Кипра, Польши.

Ежегодно здесь производится порядка 300 тонн пчелопродукции – 240 тонн товарного и 1,5 тонны сотового мёда, 1,2 тонны пыльцы, 700 кг перги, 50 кг прополиса, два кг маточного молочка, пять тонн вощины. Пчелопродукция этого хозяйства также поступает на прилавки Казахстана и стран дальнего и ближнего зарубежья.

По словам руководителя предприятия Валерия Касымбаева, в последние годы объём поставок за рубеж их продукции из-за пандемии CОVID-19 значительно снизился. Тем не менее, по итогам прошлого года хозяйство «Пасека» по объёму экспорта вошло в первую четвёрку экспортёров мёда в Казахстане.

Пандемия ослабила связи с зарубежными партнёрами, а вот в пределах страны спрос на медовую продукцию значительно увеличился. Теперь вновь делается особый акцент на экспорт. Уже заключён контракт с партнёрами из КНР. Работа в этом направлении продолжается.

Как всё начиналось

Валерий Касымбаев начал работать «с нуля» в 1980 году как пчеловод-любитель. Теперь за его плечами строительно-дорожный институт Усть-Каменогорска и Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева, в котором он обучался по специальности «пчеловодство».

Крестьянское хозяйство «Пасека» основано в 2003 году и в настоящее время является одним из первых и крупнейших пчелохозяйств полного цикла «Производство – переработка – фасовка – реализация пчелопродукции». В нём пчеловодство поставлено на промышленную основу.

«Основные работники» предприятия – более 2,5 тыс. пчелосемей, в том числе 260 племенных пчелосемей карпатской породы и 265 – среднерусской породы пчёл. За ними ухаживают 15 пчеловодов и 15 их помощников. То есть постоянной работой на предприятии обеспечено 30 человек. Всего работой, в том числе сезонной, охвачено до 50 человек.

За заслуги

За эти годы удалось многого достигнуть. Причём это не собственная, а независимая оценка труда. С 2010 года «Пасека» является постоянным участником международного фестиваля мёда, проводимого в Усть-Каменогорске. Сотрудники принимают активное участие в международных конференциях. Так, в 2011, 2013 и 2017 годах они были представлены в конгрессах Апимондии в Аргентине, Украине, Турции.

В 2020 году КХ «Пасека» награждено высшей наградой конкурса – дипломом и статуэткой «Алтын сапа» в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию». Также является победителем регионального конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана» 2013, 2015, 2018 годов в номинации «Лучшие продовольственные товары».

Медоносный правый берег

По словам Валерия Касымбаева, порядка 70 процентов всего товарного мёда по Казахстану обеспечивают именно восточно-казахстанские пчеловоды. В ВКО сосредоточено около 60 процентов пчелосемей от общего количества по республике.

Районы Восточного Казахстана, расположенные на правобережной части Иртыша, являются самыми медоносными. Среди них – Риддер, район Алтай, Курчумский, Катон-Карагайский, Глубоковский, Бородулихинский и Шемонаихинский районы.

Благоприятные условия медоносной флоры области дают широкие возможности заниматься пчеловодством всем желающим. Что и говорить, по региону пасеки есть практически в каждом селе. Так, только в одном Шемонаихинском районе функционирует 118 крупных зарегистрированных в областном филиале республиканской Палаты пчеловодов.

– Когда мы говорим о Восточном Казахстане, то регион у многих ассоциируется с «алтайским» или «катон-карагайским» мёдом, – рассуждает руководитель крестьянского хозяйства. – Качество этого бренда известно сегодня далеко за пределами Казахстана. Это уже стало трендом нашей области. И надо продолжать его развивать.

Стремительная малина

Три года назад Валерий Касымбаев увлекся ещё одной интересной сельскохозяйственной идеей. Он начал выращивать на участке своего хозяйства ремонтантную малину. Для этого отвёл более одного гектара плодородной земли. Завёз саженцы из Швейцарии. В настоящее время идёт сбор очередного урожая.

Как пояснил фермер, в отличие от обычной малины, которая плодоносит летом, ремонтантная – это сорта, которые могут плодоносить на однолетних и двухлетних побегах, то есть давать два урожая в год: первый – летом, второй – осенью. Но садоводы два урожая обычно не снимают, а выращивают ремонтантную малину в однолетней культуре, чтобы ягоды были в августе-сентябре. Иногда ремонтантную малину называют ещё «стремительной малиной».

На будущее запланированы и другие не менее интересные проекты.

Ерик Абитов

Фото предоставлено КХ «Пасека»