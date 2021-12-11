Медицина на европейском уровне

В ВКО многопрофильном центре онкологии и хирургии прооперировали гражданку Италии.

50-летняя Жанна Ивастова в Восточный Казахстан приезжает регулярно, чтобы навестить своих родных. Очередной визит женщины в начале октября этого года стал для неё по-настоящему судьбоносным.

– В один из дней я обнаружила в правой молочной железе небольшое уплотнение, – рассказывает она. – На следующее же утро прошла маммографическое обследование в Усть-Каменогорске, сдала все необходимые анализы, которые подтвердили диагноз «карцинома» – злокачественная опухоль. Мне предложили срочную операцию. Получив направление врача, сразу была госпитализирована в ВКО многопрофильный центр онкологии и хирургии. Узнав по многочисленным отзывам, что здесь работает лучший в регионе специалист Инна Чертищева, я попросила именно её прооперировать меня.

Ведущий онколог-маммолог Инна Чертищева совместно с бригадой медиков областного онкоцентра провели малоинвазивную резекцию новообразования. При этом врачи не только сохранили грудь женщине, но и сделали её реконструктивную пластику.

– Операция прошла успешно. Через несколько дней пациентку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Рекомендации врачей она сможет выполнять, вернувшись домой, – прокомментировала онколог-маммолог Инна Чертищева.

Отметим, что внедрение новых технологий в практику МЦОиХ стало обычным делом. Здесь созданы все условия для выполнения высокоспециализированных медицинских услуг. Благодаря поддержке государства в онкоцентре применяется уникальное оборудование, которое есть далеко не во всех ведущих клиниках страны.

Лечение на территории Казахстана для иностранцев платное, если у них нет страховки. Правда, медпомощь в Усть-Каменогорске можно получить гораздо дешевле, чем за границей.

Пациентка поблагодарила восточноказахстанских врачей за успешное проведение операции.

– В областном онкоцентре действительно работают специалисты высочайшего уровня – врачи, медсёстры, психологи. Благодаря их компетентности и профессионализму я сегодня здорова не только физически, но и эмоционально. Особая благодарность моему лечащему врачу Инне Чертищевой и всему персоналу больницы за качественное медобслуживание. Я не почувствовала разницы: Италия или Казахстан. Всё на высшем уровне – оборудование, методы, технологии, условия, соответствующие международным стандартам. С уверенностью могу сказать, что сделала правильный выбор, доверив своё здоровье врачам этой клиники, – похвалила медиков Жанна Ивастова.

Пациентка также добавила, что отныне будет регулярно проходить скрининговые обследования, проявляя онконастороженность. Относиться с заботой к своему здоровью она призвала и всех восточноказахстанцев.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено пресс-службой Управления здравоохранения ВКО