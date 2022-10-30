Медальный звездопад чемпионата

Россыпь спортивных наград разного достоинства привезли спортсмены из района Алтай с чемпионата мира по армрестлингу, который прошёл в Турции.

Международное соревнование, участие в котором приняли взрослые, кадеты, юноши, молодёжь и ветераны, состоялось в турецком городе Анталья. Побороться за титул чемпиона мира прибыли 1700 спортсменов из 54 стран. Честь Казахстана защищали 200 спортсменов.

В сборную нашей страны вошли три участника из района Алтай, которые показали отличные результаты. Так, спортсмен с особыми потребностями Сергей Антропов в весовой категории до 65 килограммов на левой руке стал серебряным призёром чемпионата мира по армрестлингу, на правой руке – бронзовым призёром.

Спортсмен с особыми потребностями Илья Валуйских в весовой категории до 60 килограммов на левой руке завоевал золотую медаль и стал первым чемпионом мира по армрестлингу в районе Алтай. Его результат – выше всяческих похвал. На правой руке он выиграл бронзу.

На этом медальный звездопад не завершился. Ещё одна спортсменка, 15-летняя воспитанница детско-юношеской спортивной школы Алтая Наргиза Мерекенева стала серебряным призёром чемпионата мира по армрестлингу на левой и правой руках в весовой категории до 40 килограммов.

Этим видом спорта Наргиза занимается всего три года – как-то в школе она увидела турнир, и ей захотелось попробовать самой. Сейчас она с уверенностью говорит, что хотела бы посвятить спорту всю жизнь. После окончания школы девочка мечтает поступить учиться на тренера.

– Конечно, мне много раз говорили, что армрестлинг – не женский вид спорта, – улыбаясь, сказала юная спортсменка. – Но ведь у каждого свой выбор, и мой – это заниматься армрестлингом.

По её словам, на чемпионат мира она ехала с твёрдым желанием стать чемпионкой, немного не хватило удачи. Однако Наргиза не расстроилась, в планах у неё – тренироваться ещё усерднее, чтобы на следующих соревнованиях не оставить соперникам ни единого шанса…

На малой родине спортсменов встречали улыбками и аплодисментами. Состоялось торжественное чествование чемпиона, призёров и их тренеров – Медета Ракымова и Даурена Мурзаканова. Все были награждены грамотами и сертификатами. Однако главная награда, по их словам, – эмоции, которые подарили земляки.

– Несмотря на жизненные трудности, молодые люди занимаются армрестлингом, тем самым доказывая, что нет ничего невозможного, и прославляют наш район, область и республику, – подчеркнула заместитель акима района Алтай, президент Федерации армрестлинга района Алтай Жанна Аскарова. – Мы очень гордимся успехами наших спортсменов, они доказали, что могут всё. Огромная благодарность тренерам, без их профессионализма и поддержки добиться столь высоких результатов было бы намного труднее.

В завершение добавим, в общей сложности на чемпионате мира в Турции казахстанские армрестлеры завоевали 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых медалей. В общекомандном зачёте наша сборная заняла первое место.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено ОВП района Алтай

Район Алтай