Медаль за отвагу 

Военнослужащий из ВКО, майор Алишер Табылдиев приказом министра обороны РК награждён медалью «Ел қорғаны» первой степени за отвагу и образцовую службу.

Напомним, заместитель командира первого мотострелкового батальона по воспитательной и идеологической работе войсковой части 27943 им. Халық Қаһарманы Қ. Қайсенова Алишер Табылдиев в прошлом году совершил настоящий подвиг – спас ребенка, тонувшего в реке Ульба. Это не первая награда героя, Алишер также является обладателем премии «Ізгі жүрек», учреждённой ТОО «Казцинк», и сертификата в размере 500 тысяч тенге.

В торжественной обстановке заслуженную награду Алишеру Табылдиеву вручил командир войсковой части, подполковник Аслан Китапбаев. Также в этот день Усть-Каменогорский гарнизон специально посетил заместитель командующего войсками регионального командования «Восток», полковник Куаныш Байтемиров.

Елена Пашке