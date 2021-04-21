Медь Актогая

В прошлом году Группой KAZ Minerals произведено 306 тысяч тонн меди и 196 тысяч унций золота.

Конечно, без трудностей не обошлось. Но, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, обернувшейся для всего мира огромными потерями, можно сказать, что предприятие завершило год с высокими показателями. К примеру, на Актогайском горно-обогатительном комплексе произвели 131 тысячу тонн меди.

Вполне естественно, что компания KAZ Minerals предприняла комплексные меры для защиты своих работников и производства. В частности, на первоначальном этапе наступления пандемии на всех предприятиях организованы инфекционный контроль, тестирование работников и дезинфекция, а также сформированы новые графики вахт, укреплён фонд особо важных запчастей и расходных материалов.

Для обеспечения полной безопасности работников предприятий и подрядчиков, проживающих в вахтовых городках, с 22 марта 2020 года до конца мая был запрещён въезд и выезд на рудник Актогай.

Для уменьшения числа сменяющихся работников начали использовать пересмотренные вахтовые графики, внедрена система тестирования и дезинфекции.

Также в июле прошлого года в Актогае открылась лаборатория по проведению ПЦР-тестирования для работников.

– В результате решительных действий и конкретных мер, а также совместных усилий сотрудников и подрядчиков на производстве не возникло существенных перерывов или остановок, – говорит менеджер департамента корпоративных связей Ермек Дюзкенев. – Однако на сегодняшний день, хотя группа компаний и доказала свою устойчивость, сохраняется опасность возникновения сбоев в работе предприятий. В частности, в последние месяцы группа компаний столкнулась с трудностями по поставке сырья предприятиям и отправке концентратов в Китай. Необходимо отметить, что это привело к образованию небольших запасов нереализованной готовой продукции.

В нынешнем году ожидается, что капитальные затраты на поддержку производства Актогайского горно-обогатительного комплекса составят около 80 млн долларов США.

Берикхан Тайжигит

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Аягозский район