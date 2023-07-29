Мастер-класс в формате HD

В современной онкохирургии открытые операции, которые чреваты осложнениями и длительным реабилитационным периодом, уходят в прошлое. На смену им приходят малоинвазивные эндоскопические и лапароскопические операции.

В Управлении здравоохранения ВКО рассказали, что в стенах областного Многопрофильного центра онкологии и хирургии в рамках международного сотрудничества прошёл мастер-класс по программе «Реконструктивно пластические операции в онкоурологии: хирургическая коррекция при недержании мочи у мужчин после простатэктомии (слинговая уретропепсия) лапароскопическая хирургия в онкологии».

Современными технологиями и методами проведения подобных вмешательств с коллегами из Усть-Каменогорска поделились столичные специалисты: врач-уролог высшей категории, заведующий отделением урологии РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» на ПХВ города Астаны Бахтияр Касымов; врач-уролог высшей категории, магистр медицины, Phd Хусан Умурзаков; руководитель Центра онкоурологии КАЗНИОиР города Алматы, руководитель отдела общей и торакальной хирургии АО «Национальный Научный онкологический центр» в Астане Ануар Абдикаримов.

За два дня проведено восемь сложнейших высокотехнологичных операций. В облздраве отметили, что прооперированные пациенты ранее перенесли не одно хирургическое вмешательство открытого типа урологической направленности.

– Приглашённые коллеги продемонстрировали одну из уникальных высокотехнологичных операций – лапароскопическую радикальную цистэктомию с формированием нового мочевого пузыря. Полученные в ходе мастер-класса практические знания позволят нашим специалистам выполнять подобные операции на базе областного онкоцентра, а пациентам не придётся выезжать за пределы региона. В Многопрофильном центре онкологии и хирургии созданы все условия для проведения подобных операций, подготовлен медицинский коллектив, что позволит улучшить качество жизни пациентов с такими формами патологий, – рассказал заведующий отделением онкоурологии ВКО МЦОиХ Аскар Ибраев.

Врачи также отмечают, что благодаря щадящему методу выполнения операции реабилитация проходит быстрее и легче – через несколько дней пациенты могут вернуться к своей обычной жизни.

Бахыт Сарсембаева