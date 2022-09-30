Мухтар Ауэзов играл в составе футбольной команды «Жарыс». Он вместе с Жусипбеком Аймауытовым издавал журнал «Абай» – эти и другие интересные факты из жизни казахского писателя, драматурга и учёного можно узнать, посетив литературно-художественную выставку «Мұхтар Әуезов – көркем сөздің хас шебері» / «Мухтар Ауэзов – мастер художественного слова».

Отметим, экспозиция, которая развернулась в стенах Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина, приурочена к 125-летию общественного деятеля.

Мухтар Ауэзов, чьё творчество неразрывно связано с формированием казахской национальной литературы, прожил насыщенную жизнь и оставил богатое наследие потомкам. Его четырёхтомный роман «Путь Абая» вошёл в «Библиотеку всемирной литературы». Фильм по его рассказу номинировался на премию «Оскар».

«Мастер художественного слова XX века», – так называют Мухтара Ауэзова. В этой фразе точно отражается многогранный писательский талант. Кроме художественных произведений в его творческую копилку вошли многочисленные очерки, публицистические статьи, научные исследования. Именно этим работам посвящён раздел «Мұхтардың асыл мұрасы» / «Бесценное наследие Мухтара». Здесь представлено 50-томное собрание сочинений писателя, а также отдельные издания известных произведений – «Лихая година», «Серый Лютый», «Выстрел на перевале».

Когда Мухтару Ауэзову было 20 лет, он написал свою первую пьесу «Енлик-Кебек». Именно она и положила начало его творческому пути. Интересный факт, впервые пьеса была поставлена в 1917 году в юрте жены Абая Айгерим в виде подарка по случаю выдачи замуж и проводов внучки Абая Акыш. В роли артистов выступили внуки Абая и близкие родственники автора пьесы.

– Мухтар Ауэзов открыл занавес первого казахского профессионального театра в Кызылорде, – рассказали сотрудники Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина. – Как один из ведущих авторов театра он не ограничивался написанием собственных пьес, но и переводил русскую, зарубежную, советскую классику. Благодаря перу Мухтара Ауэзова казахи увидели «Отелло» У. Шекспира, «Ревизор» Н. В. Гоголя, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Аристократы» Р. Погодина.

Часть литературно-художественной выставки посвящена жизненному пути писателя. Так, раздел «Бала Мұхтардан дана Мұхтарға дейін» / «От малого до Великого» представляет вниманию посетителей документальные свидетельства и факты, извлечённые из архивов и представленные в книге «Неизвестное в наследии Мухтара Ауэзова», проливают свет на белые пятна в его биографии.

Например, в книге «Летопись жизни и творчества М. О. Ауэзова» содержится богатый материал архивных и литературных источников о творческой жизни, наследии автора, его научной, педагогической, общественной деятельности.

Раздел «Алаш аманатын арқалаған тұлға» / «Алаш в судьбе писателя» рассказывает о жизни Мухтара Ауэзова в Семипалатинске. Здесь представлены работы Рымғали Нұрғали «Әуезов және Алаш», труды Д. Қамзабеқұлы, К. Оразалина, А. Ісімақовой, Т. Жұртбая и многих других авторов. В этом разделе можно узнать и о том, что в 1918 году Мухтар Ауэзов вместе с Жусипбеком Аймауытовым издавали в Семипалатинске журнал «Абай», ныне возрождённый.

Когда мы говорим о Мухтаре Ауэзове, само собой подразумевается и имя Абая Кунанбайулы. Раздел экспозиции «Абайды танытқан әлемге…» / «Открывший миру Абая», в котором представлены уникальные издания главного романа Ауэзова 1945 и 1950 годов, переводы «Абай жолы» на китайский, немецкий, монгольский, литовский и другие языки, как раз показывает эту страницу жизни Мухтара Ауэзова.

Как отмечают сотрудники библиотеки, все желающие могут прочитать полный текст романа-эпопеи на разных языках в электронной библиотеке «Біздің Абай»/«Наш Абай» – abai.pushkinlibrary.kz. Здесь же – произведения Абая и труды по абаеведению на 37 языках…

Мухтар Ауэзов – мыслитель, впитавший и переосмысливший мудрость, традиции и творчество своего народа, а его творческое наследие – достояние отечественной культуры.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Мухтар Ауэзов играл за первую в Семипалатинске футбольную команду «Жарыс».

Впервые пьеса Мухтара Ауэзова «Енлик-Кебек» была поставлена в 1917 году в юрте жены Абая Айгерим в виде подарка по случаю выдачи замуж и проводов внучки Абая Акыш. В роли артистов выступили внуки Абая и близкие родственники автора пьесы.

Четырёхтомный роман-эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая» о жизни великого поэта и просветителя был переведён на многие языки мира и вошёл в серию «Библиотека всемирной литературы».

Александра Исаева

Фото предоставлено ВК областной библиотекой им. А. С. Пушкина