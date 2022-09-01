Всё о великом классике

В областном историко-краеведческом музее открылась экспозиция, посвящённая 125-летию со дня рождения писателя, драматурга, учёного-абаеведа Мухтара Ауэзова.

Как отметили сотрудники музея, материалы экспозиции отражают все важнейшие этапы жизненного и творческого пути нашего выдающегося земляка, раскрывают многогранную общественную и политическую деятельность Мухтара Ауэзова на земле Восточного Казахстана, освещают истоки формирования классика казахской литературы и тернистый путь писателя к мировому имени.

– Мухтар Ауэзов был удивительным человеком, обладавшим могучим интеллектом, самобытным талантом, что позволяет говорить о нём как о незаурядной личности. Поистине был прав казахстанский писатель Николай Анов, сказавший: «Сама жизнь Мухтара Ауэзова (а жизнь – это сюжет!) таит в себе, как и биография Абая, все данные для большого художественного полотна», – добавили в музее. – Роман-эпопея «Путь Абая», в котором М. Ауэзов воссоздал величавый и правдивый образ поэта-просветителя, переведён на 116 языков мира и вошёл в «Библиотеку всемирной литературы».

В торжественном открытии экспозиции приняли участие поэт, прозаик, главный редактор журнала «Алтай изумрудный» Геннадий Пуссеп, заслуженный работник культуры РК, писатель, историк Алдияр Аубакиров и сотрудник Центра массового развлечения ВКО детско-юношеской библиотеки Адиль Ауезханов.

Работники библиотек и музеев, члены литературного объединения «Звено Алтая», посетители музея, ставшие гостями мероприятия, с интересом ознакомились с подготовленной экскурсией.

Баян Аскар

Фото областного историко-краеведческого музея