Более двух миллиардов тенге выделено на реконструкцию теплоисточников в Семее.

Аким города Бакытжан Байахметов ознакомился с ходом ремонта теплоисточников. Он отметил, что причиной неисправной работы котельных стали несвоевременная очистка труб и некачественное содержание котельных в целом.

– Здесь не проводились вовремя ремонтные работы, качество воды плохое, в итоге все трубы закупорились и образовалась такая ситуация, что население не могло получать тепло, – уточнил аким города. – Сейчас ведутся работы по реконструкции. На ремонт всех котлов выделен один миллиард тенге из областного бюджета, плюс «Теплокоммунэнерго» также проводит часть работ за счёт предприятия. В целом, если считать областной и городской бюджеты, на реконструкцию выделено более двух миллиардов тенге.

Завершить работы планируется до 1 сентября. Пока, по информации главы города, работы идут строго по графику. Масштабная реконструкция котельных позволит не только избежать повторения прошлогоднего сценария, но и вырабатывать электроэнергию, которая покроет потребности теплоисточников.

Флора Левина

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Семей