Масштабная борьба за чистоту

В Восточном Казахстане приступили к ликвидации несанкционированных и стихийных свалок.

Лето – пора отпусков, отдыха за городом и другого времяпрепровождения на природе. Зачастую недобросовестные граждане оставляют после себя различный мусор. Скапливаясь годами, он формирует горы отходов, которые ухудшают экологическую обстановку в регионе.

В этой связи Департамент экологии и акимат Восточно-Казахстанской области, совместно с местной полицейской службой, усилили меры по ликвидации стихийных свалок и пресечению правонарушений в этой сфере.

– В соответствии с протокольным поручением Правительства РК от 15 июня 2021 года №21 Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматами областей и городов поручено в трёхмесячный срок ликвидировать все стихийные свалки, – отметили в Департаменте экологии по ВКО.

Как пояснили в ведомстве, эта работа ведётся с привлечением заинтересованных государственных структур, проектного офиса «Экология, геология және табиғи ресурстар Министрлігі – адалдық-алаңы» по ВКО, общественности, экоактивистов и представителей СМИ. В Восточном Казахстане выявлено 552 несанкционированные свалки, 85 из них ликвидировано.

Помочь улучшить экологическую ситуацию может любой житель региона – сделать фото (или видео) и предоставить их в Департамент экологии.

– Президент Касым-Жомарт Токаев 10 июля текущего года на расширенном заседании Правительства РК дал поручение – обеспечить работу телефонной горячей линии и мобильного приложения для оперативной отработки сообщений о фактах образования стихийных свалок с последующим информированием о результатах отработки, – отметили в Департаменте экологии ВКО. – Каждый нарушитель должен понести установленную законом ответственность, проявите гражданскую позицию и не дайте загрязнять окружающую природную среду!

Областным Департаментом экологии создана горячая линия для выявления и наказания виновных за образование несанкционированных свалок, в том числе строительных и мусоровывозящих организаций, а также по устранению их последствий. Номер горячей линии: 8-777-678-15-08, ответственный – главный специалист отдела государственного экологического контроля Каныбек Нургалиев.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева