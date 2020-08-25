МАРШРУТ ПЕРЕСТРОЕН

Дороги в областном центре продолжают стремительно обновляться. Но всё ли идёт так гладко, как выглядит?

Проблема качества дорог актуальна не только для Восточно-Казахстанской области, но и для страны в целом. В Усть-Каменогорске нередко водители негодуют из-за большого количества на трассах ям, в которых разбиваются подвески, затопления дорог талыми и дождевыми водами, не меньше их раздражают пробки на определённых участках и другие дорожные «мелочи», доставляющие значительный дискомфорт в поездках.

Им вторят и пешеходы, также являющиеся активными участниками дорожного движения. Они сетуют на неудобно расположенные «зебры», необъятные лужи, появляющиеся после дождей на переходах, высокие бордюры, через которые трудно передвигать коляски. Звучащие замечания и критика не теряются в шуме работающих отбойных молотков дорожных строителей. Их фиксируют, берут на заметку и исправляют недочёты.

Недавно с ходом проводимых ремонтных работ на дорогах Усть-Каменогорска ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. По его словам, первостепенная цель – создать комфортные условия для автомобилистов и пешеходов.

– В областном центре проводят расширение ряда улиц, строят правые повороты и развязки. Результат налицо – у города появилось современное звучание с точки зрения автомобильного движения, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В Семее расширены несколько улиц. Вскоре в городе будет завершено благоустройство центрального парка. В следующем году на острове Бейбітшілік появится красивый природный парк и, наконец, горожане смогут проводить в нём своё свободное время.

Отметим, к середине октября на двух участках, где в настоящее время идёт строительство новой части проспекта Есенберлина, начиная от пересечения проспекта Казыбек би, будет проложен асфальт. Эта магистральная улица соединит Алматинскую и Самарскую трассы. По мнению акима области, впервые будет создан эффективный объезд не через центр города.

Также отремонтируют и расширят до четырёх полос участок дороги через село Ахмирово до памятника Кабанбай батыру. Рассмотрены перспективы развития транспортной инфраструктуры левобережной части Усть-Каменогорска. В следующем году работу начнут с улицы Базовой.

– Ремонтные работы на дорогах нашего города проводятся одновременно на нескольких участках. Это радует, – отмечает водитель Асхат Ахмадиев. – Однако в некоторых случаях «заплатки» долго не держатся, и дорожное покрытие снова приходит в ужасное состояние. Возможно, у нас специалисты не владеют в совершенстве технологией ямочного ремонта. Так как после проведённых работ яма снова образуется на прежнем месте и так каждый год. На определённых участках ремонт бывает затягивается на длительное время.

Да, без шероховатостей не обходится. К примеру, уже третий год ведётся реконструкция участка автомобильной дороги от моста через реку Иртыш в районе острова Лопатино до села Ахмирово. Оказалось, на протяжении этого времени здесь, на улице Тогас, не выполнен большой объём работы – не обустроена пешеходная дорожка, не уложен чёрный асфальт. Естественно, такое положение дел недопустимо. В решение дорожного вопроса вмешался аким области.

Оказалось, у предприятия, выполняющего проект, нет необходимых ресурсов. Поэтому глава региона поручил акиму Усть-Каменогорска Жаксылыку Омару рассмотреть возможность привлечения других крупных дорожно-строительных компаний для укладки асфальта за счёт подрядной организации. В случае, если работа всё же не будет сделана в сентябре, договор с подрядчиком расторгнут.

Также предположительно в начале сентября должны завершиться работы на улице Мызы. Как сообщается на странице акима Усть-Каменогорска в Instagram, участок от улицы Бурова до улицы Казахстан, включая местный проезд, уже заасфальтирован. Для подготовки участка от улицы Казахстан до Протозанова, где предусмотрено расширение проезжей части, потребовалось больше времени. Здесь проведена подготовка нового основания, обустройство коммуникаций и ливневой канализации.

Несколько дней назад начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальта. Работы ведутся ночью и не предусматривают перекрытия дорожного движения. Также в рамках ремонта улицы Мызы уже заменён асфальт на мосту через Ульбу и будет отремонтирован участок улицы Казахстан до магазина «Комфорт».

– На участке дороги в 400 метров будет расширение до пяти полос. Две полосы со стороны улицы Казахстан в сторону Протозанова и три полосы в обратную сторону. Построим два правых поворота: с улицы Казахстан на Мызы и с улицы Мызы на Казахстан, – сообщил представитель подрядной организации Александр Игнатов. – Установили дополнительную ливнёвку. Вода будет уходить в ливневую канализацию.

Гульжан Естаева