Маркаколь — место силы и вдохновения

В нынешнем году знаменитое высокогорное озеро на самом востоке региона предстаёт перед жителями области и республики совершенно с неожиданных и удивительно привлекательных ракурсов в соцсетях.

Пару лет назад в «Рудном Алтае» появилась рубрика «Дорогое ожерелье голубых озёр». Ставилась задача постепенно и последовательно рассказывать читателям об уникальных уголках природы и не менее красивых озёрах в горной части Восточного Казахстана. Достаточно подробно на страницах газеты делились впечатлениями от озёр Язевое и Рахмановское, на берегах которых в летнее время нет недостатка в туристах, путешественниках или гостях.

В этот раз подошла пора уделить внимание жемчужине заповедных казахстанских мест под названием Маркаколь. Стоит побывать там однажды, чтобы запомнить об этом на все последующие дни, недели, месяцы и годы. Да и богатый редакционный фотоархив сослужит хорошую службу, оживляя воспоминания о многих удивительных поездках к горному водоёму в самые разные времена года.

Тропой памяти

Одна из главных особенностей высокогорного озера состоит в том, что до него не так просто добраться, нежели до других упомянутых водоёмов. Тем не менее, фанаты и энтузиасты из неугомонного племени туристов включают этот маршрут в перечень обязательных для посещения. Во многом благодаря им, а также популяризаторам туризма, в уходящем сезоне на берегах Маркаколя сняты и позднее показаны в социальных сетях удивительные видеоролики.

К примеру, камера фокусируется на человеке, отдыхающем в кресле у гостевого домика, затем постепенно отдаляется от него по принципу обратного трансфокатора. Далее, ни на миг не прерывая съёмку, камера взмывает вверх и справа налево продолжает длительный панорамный кадр, представляя на общее обозрение восхитительное озеро…

Не будет для зрителей секретом, что подобные приёмы становятся возможными благодаря специальной технике, на которой снимаются зажигательные ролики и фото. В их числе – популярные дроны, помогающие камере взлететь в небо, произвести съёмку с высоты птичьего полёта, повинуясь творческому замыслу и фантазиям оператора.

Конечно, технический прогресс, который движется семимильными шагами, позволяет творческим натурам в полной мере реализовать свои задачи, раскрыть потенциал. Однако не будем забывать, что их предшественники с более скромным оборудованием и оснащением добивались также заметных успехов и результатов, «включая» иные таланты.

Современная техника, безусловно, незаменима тем, что в реальных условиях даёт великолепную возможность в прямом и переносном смыслах заглянуть по ту сторону объектов съёмки, показать их изнанку, недоступную глазу. Между тем даже суперсовременное оборудование и статусные гаджеты имеют чётко установленные границы возможного по высоте, расстоянию и иным параметрам. В этом случае на выручку придут традиционные подходы.

Редкий ракурс

Журналистам гораздо чаще, чем представителям иных профессий, выпадает шанс по долгу службы открывать для себя и своих читателей что-то новое, прежде неведомое. Нестандартный взгляд на окружающий нас мир, на людей, различные явления и вещи, ставшие привычными. Когда речь заходит об озере Маркаколь, обычно всегда в памяти возникает восточный берег, где расположена Урунхайка. Это колоритное село на самом берегу голубой жемчужины.

В некотором роде деревянные дома, срубленные из брёвен, напоминают птичьи гнёзда на пологих береговых склонах, если взглянуть на них с противоположной стороны озера, куда добраться удаётся далеко не всем и не всегда. Напомним, что на территории заповедника элементарный доступ в лес, на особо охраняемое побережье осуществляется в соответствии с действующими тут нормами и правилами. О чём необходимо непременно знать и помнить каждому, кто мечтает хотя бы раз увидеть красоту местной природы.

В рамках заданий редакции нам приходилось в разное время года побывать на противоположных берегах озера и в целом ознакомиться с его живописной акваторией. Если в летнее время пересечь гигантское водное зеркало можно с сотрудником местного заповедника на моторной лодке, то зимой совсем другая ситуация. Поверхность озера скована льдом, укрыта толстым слоем снега. На нём видны следы полозьев саней, современных снегоходов, иногда лыжня.

Самое первое знакомство с озером Маркаколь у нас произошло благодаря документальным фильмам, сюжетам, снятым кинооператорами областного, республиканского телевидения. Незабываемое впечатление произвели чёрно-белые кинокадры седых, бушующих волн, исполинских лиственниц с раскидистыми хвойными лапами, высящихся на восточном берегу, узнаваемые соцветия лесных пионов.

Тогда и возникло осознание, что в ненастную погоду на озере бывают самые настоящие шторма, когда попросту нельзя садиться в лодку и пускаться в одиночное плавание. Пусть не угрожает девятый вал, как это мощно нарисовано на картинах художников-маринистов или снято в фильмах про любителей обуздать крутую волну на обычной доске. Однако местные жители не советуют в ветреную погоду испытывать судьбу, бросать вызов природе.

Краски осени

Постоянно ломая голову над тем, в чём заключается изюминка уникальных мест, приходишь к выводу об очень редком сочетании реликтового леса и своеобразного моря. Лесным и морским духом веет по всей округе, вступающей в свою очередную осеннюю пору, когда всё покрывается сентябрьской позолотой. Осины или берёзы на противоположном берегу озера Маркаколь пламенеют и дрожат на чуть заметном ветру своей увядающей листвой.

Красотой горного озера в своё время, как утверждают знающие люди, в прошлом веке был очарован известный поэт Султанмахмут Торайгыров. По некоторым сведениям, он приезжал к озеру Маркаколь верхом на коне в давние для нас теперь времена. Причём путь его пролегал через горы и леса из села Чингистай, что в нынешнем столетии входит в состав Катон-Карагайского района. Село является родиной другого известного писателя и журналиста Оралхана Бокея, посвятившего специальный рассказ старшему собрату по перу, творческому цеху.

Что касается мотивации и вдохновения, то Маркаколь и его побережье являются местом действия героев другого поэтичного и лиричного произведения Оралхана Бокея. В нём читатель может получить особенное представление о горном озере, служащем выразительным и узнаваемым фоном для наиболее полного раскрытия творческой идеи.

Золотая осень являлась источником вдохновения для многих классиков отечественной, мировой литературы и поэзии. Быть может, одна из целей современных туристов – это поиск места силы и вдохновения?

Таир Сапаргалиев

Фото из архива автора