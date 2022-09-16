Приезжайте в Бозанбай!

В часе езды от Усть-Каменогорска, в бывшем центре Уланского района – селе Бозанбай несколько семей, прибывших на историческую родину из Монголии и Китая, планируют развивать этнотуризм.

Финансовую помощь для создания необходимых условий им оказал Фонд устойчивого развития сельских территорий, выделив каждой семье грант в размере двух с половиной миллионов тенге. Эти средства предназначены для обустройства комнат по типу гостевых домов, со всеми удобствами и инвентарём.

Практическую поддержку им также оказывает известный в ВКО бизнесмен, ресторатор и просто неравнодушный человек, активно развивающий туризм в области, Мухтар Тойбазаров. Он делится опытом с начинающими предпринимателями, как привлекать и принимать туристов, даёт им деловые советы.

В один из тёплых сентябрьских дней состоялся ознакомительный тур в село Бозанбай для журналистов и блогеров Усть-Каменогорска, позволивший обсудить возможности и перспективы развития этнотуризма в Уланском районе.

Прибыв в село, первым делом все посетили дом Күлжи Әбдолла и её сына Мурата. Они переехали в Казахстан из Китая. Семья занимается разведением дойных кобыл и продажей кумыса, который уже полюбился не только местным жителям, но и многим устькаменогорцам.

– На этой площадке в следующем году хочу поставить юрты для гостей, территория большая, около трёх гектаров. Буду увеличивать табун, чтобы было достаточно кумыса, – рассказывает хозяин дома.

Помимо вкусного напитка гостей этого дома планируют угощать различными видами курта и ірімшік, приготовленных из натурального цельного молока.

Следующим пунктом поездки стал гостевой дом Нуркуаныша Капак и Нагимы Мукай. Семья уже в этом году успела принять своих первых туристов, для которых подготовлены уютные комнаты в двухэтажном доме с душем и санузлом. К слову, каждая подушка и лоскутное одеяло, украшающие юрту, вышиты вручную хозяйкой дома и её родственницами.

– Мы хотим, чтобы городские жители полностью окунулись в сельскую жизнь. Например, многие дети в городе не видели ягнят или телят, а здесь они могли бы не только понаблюдать за ними, но и в чём-то даже помочь. Для взрослых будем проводить мастер-классы по вязанию циновок, заготовке шерсти. Также, по желанию, можно будет покататься верхом на лошадях и узнать, каково это – быть настоящим беркутчи, – делится своими планами Нуркуаныш.

Питание тоже предусмотрено, в меню будет множество национальных блюд, приготовленных хозяйкой дома.

Конечно, каждой из этих семей ещё многое предстоит узнать о развитии туристического бизнеса, но они настроены решительно. Кто знает, возможно, именно у них получится продуктивно развивать этнотуризм в нашем регионе и привлекать не только местных туристов, но и поклонников этого популярного направления из других стран.

Аяужан Утеулинова

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