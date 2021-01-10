Горы заставляют человека думать

Зимой в природе Восточного Казахстана бывает такой период, когда возникает долгожданный баланс. Выравнивается температура в горах и на земле. Вверху и внизу одинаково белый снег, гуляют ветры, морозы. Зачем экотуристам надо туда? Экстрима и тут хватает. Стоит ли ради того обрекать себя на приключения? Не погоня за славой их тянет в горы. Желание вырваться из плена житейского комфорта и душевного уюта.

БАЛАНС ХОЛОДА

Самый чистый и белый снег выпадает зимой и лежит до весны у подножия алтайских гор. Там властвует вечный холод, и ветер пронизывает до самых костей. Царит белое и великое безмолвие, которое с лёгкой руки и пера Джека Лондона стало крылатым выражением. Точно подобрана метафора, ставшая одним из символов его творчества.

Одна только мысль о свирепых и трескучих морозах невольно вызывает внутреннее содрогание. Так всегда бывает, когда входишь или окунаешься в студёную воду. Такое чувство даже у тех, кто здесь родился и вырос.

Яркое солнце, отражаясь от белоснежного покрова, заливает округу ослепительным светом. В духе времени напоминает светодиодную лампу: светит, но не согревает. У природы такое безразличие ко всему живому, сгинь без следа от холода, никто и не заметит, ничто не изменится. Это равнодушие и стужа угнетают человека больше всего.

Холодно, как в чертогах Снежной королевы из сказки великого датского писателя Ганса Христиана Андерсена. У его героя вместо живого горячего сердца кусочек льда. Иначе бы не выжить, если оставаться там надолго?

Но человек привычен ко всему. Кто живёт на Востоке постоянно или вынужден находиться временно – всё равно должен стоически переносить местные холода, морозы. Для кого-то работа в холод – это штатная ситуация, есть масса таких профессий. Или просто норма, образ жизни. Это касается и любителей восхождений, походов в горы, зимней рыбалки, а также охоты, которая пуще неволи. Как же всё-таки привыкнуть к холоду? Нет у нас ответа на это. Как ни старайся, приход зимы всегда вызывает дрожь. В организме нет кнопки в режимах «зима-лето», как на авто. Его защитные силы включаются на уровне подсознания.

БЫТЬ НАГОТОВЕ

Конечно, надо всегда быть в тонусе. Быть готовым к любому повороту событий. Капризам погоды, экстриму внезапному? Иногда это случается тогда, когда не ждёшь. Тут и нужна закалка, полученная исподволь и надолго. Хотя зачем мучения, проще взять билет в тёплые края и до свидания. Конец физическим и моральным страданиям. Или сидеть дома на тёплой печке, в тепличных условиях. Если не относишься к профи, а всего-навсего любитель. Более того, пенсионер, которому нужен уют и валенки. Зима – не время для восхождений. А для походов? Это – да. Однако не очень ли много философии на пустом месте?

В международном календаре один листок посвящён специальному Дню гор. Человеку, выросшему в лесу и в горах, местные вершины совсем не в счёт. Они исхожены вдоль и поперёк, покорены много раз как между прочим. Навык восхождения вырабатывается естественным путём. То, что иные стараются освоить в тренажёрных залах, на скалодромах, на разных сборах и в лагерях альпинистов. Нет ледовой или скальной подготовки, техники, оснастки? Зато в избытке есть желание и умение упорно трудиться. Физическая работа дополняется физической культурой. Главное, преодолевается в некоторой мере боязнь высоты. Однако не исчезает до конца, всегда присутствует внутри. Или это просто необходимый инстинкт самосохранения? Закладывается своя база – физика, характер. Всё это потом выстрелит, когда придёт время и час. Для лёгкой прогулки этого достаточно, но для серьёзных восхождений нужен профессиональный подход. Горы не терпят дилетантов.

ДОРОГА В ГОРЫ

Из всех искусств важнейшим является кино. Прежний лозунг, который не утратил своей актуальности. Даже без шедевров мировой киноиндустрии хватало пищи для ума. На большом экране в широком формате и в цвете фильмы входили в нашу жизнь, оставили свой след. Было однажды кино о море, корабле на парусах. Его экипаж всё время боролся с бесконечными штормами. Запомнился фильм безысходностью, отсутствием надежды, даже малейшего островка безопасности, куда можно причалить временно.

В другом кино показали восхождение альпинистов. На детское восприятие оно показалось тяжёлым. Лавины, травмы у героев, временная потеря зрения без защитных очков, от этого чёрные повязки на глазах. Также минимум надежды на спасение, когда нет твёрдой почвы под ногами. Горная болезнь, потеря связи, нехватка кислорода, пищи. Полный пакет всевозможных лишений и испытаний. Хотя всё, в конечном счете, оборачивается вполне позитивно.

Такие фильмы могут любому юнцу отбить всякую охоту становиться моряками, альпинистами. В то же время вызвать интерес, желание в будущем пополнить их ряды. Количество фанатов, как показывает жизнь, не убывает. Новому времени и поколению нужны свои герои, кумиры. Тем более в экстремальных видах спорта, профессиях. Их последователи были, есть и будут, вопреки всему и всем.

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ

Походы в горы являются частью нашей жизни. Туда иногда попадаешь совсем случайно. Самое необъяснимое для человека то, что происходит с ним помимо его воли, желания, вопреки силам и средствам, жизненным планам. Особенный случай, когда надо просто плыть по течению. Жизнь сама придаёт импульс, будто подталкивает в спину. Или всё давным-давно уже предопределено кем-то свыше?

За одного битого двух небитых дают. Тоже кстати эта поговорка известного генералиссимуса. Особо с учётом его прямого отношения к горам. Вспоминается история перехода армии во главе с ним через альпийские горы. Для человека первый опыт ценнее всех

теорий и тренировок. Если подворачивается удобный случай, сомневаться не стоит. Другого подходящего момента может и не быть. Так и произошло в нашей ситуации, когда расположение звёзд оказалось таковым и выпал шанс один из тысячи попасть на Белуху. По прошествии времени взгляд на всё ещё реалистичнее. И следующего раза, в самом деле, ждать сомнительно. Так, ничуть не жаль, что побывал на большой горе. Досадно, что не так внимательно отнёсся ко многим важным вещам, деталям, казавшимся тогда совершенно незначительными.

Спустя годы память постоянно возвращает на место маршрута. Всякий раз выносишь для себя опять что-то новое. Хотя, казалось, всё известно и понятно до самой малости, на сто рядов подвергнуто анализу, осмыслено. Каждый раз извлекаешь для себя и других новый урок. Почти по А. Чехову и его произведению «Моя жизнь». В нём пишется, что каждый шаг имеет значение для нашей будущей и настоящей жизни. Трудно тут не согласиться.

БЛИЖЕ К МЫСЛИ

Короче, горы заставляют человека думать. Выверять каждый шаг, не суетиться и не делать лишних движений. От чего зависит твоё здоровье, жизнь, также безопасность других людей, что идут в связке. Не говорить пустых слов. Делать только самое важное и необходимое для всех.

В горах молчание выглядит многозначительно. Будто мысль работает непрерывно. Потом, словно экзотическая бабочка из кокона, рождается простая и сложная истина.

В горах не найдёте тишины и покоя. Уже у подножия слышится непрерывный гул, будто работает гигантская фабрика или завод. Всё дрожит и движется. С неба падает снег, срываются лавины, камни. Снег, сползая сверху, на ходу превращается в лёд. Огромная ледяная река лентой тянется вниз, образуя ледник. Ступенчатые его каскады по аналогии с водопадами туристы называют ледопадами. У подножия горы из ледника берут начало местные реки. Их вода, испаряясь, превратится в осадки, выпадающие вновь. Такой постоянный круговорот воды и жизни в природе.

СВОИ ЦЕННОСТИ

Там другая система ценностей. Важна точка опоры. Их должно быть не менее трёх. Почти как в геометрии. На двух ногах и одной руке. Либо наоборот. На двух руках и одной ноге. Чувство локтя и плеча. Постоянная страховка. Всегда в ходу пакет из пластика. Удобно вместо обуви из палатки в них выходить. Источник воды у скалы. Между тёплым от солнца камнем и льдом образуется родничок. А обычно для чая используется талый снег, его же много.

Опытные профи советуют на вершины восходить в августе. Даже при этом из лета попадаешь в зиму. Что и было у нас когда-то, четырнадцать лет назад. На будущее мечта – подняться в горы в зимнее время, понять разницу.

Можно ли с высокой точки заглянуть в будущее? Это иллюзия. Зарядиться энергией, силой, волей? Силой воли? Такое вполне достижимо. Только при важном условии – через преодоление. Препятствий, трудностей, сомнений. Преодоление себя на каждом шагу, своих стереотипов.

В век экологии разумнее не покорять природу для самоутверждения, а черпать людям в ней силы, развивать экотуризм. Чему даже местные холода и морозы не станут помехой. Защитные системы в организме человека зимой подключаются «на полном автомате». Лучше гор в нашем мире и в наше время могут быть только алтайские горы.

Меир Токобаев

Фото из архива автора