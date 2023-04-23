Культура

Любовь к Родине в каждом движении

23.04.2023
88

Танцевальные коллективы Восточного Казахстана давно завоевали не только любовь зрителей, но и высокие оценки жюри областных, республиканских и международных конкурсов. Одной из успешных студий танца области является хореографическая группа «Жауқазын», прославившая родной город Зайсан далеко за пределами Казахстана.

В очередной раз в центре внимания оказались маленькие талантливые танцовщики коллектива народного танца «Жауқазын». Юные мастера танцевального жанра поделились своими успехами, став достойным примером для сверстников.

Встреча с руководителем коллектива и его воспитанниками прошла в «Детской музыкальной школе» Зайсанского района, где вот уже десять лет оттачивают своё мастерство будущие звёзды хореографии.

– Я думаю, что танцы – это искусство, которое требует постоянной подготовки, – говорит  руководитель танцевального коллектива «Жауқазын» Бейбитгуль Жанысбаева. – Искусство казахского танца существует и развивается с незапамятных времён. Передаётся от поколения к поколению. Я стараюсь привить ученикам любовь именно к казахскому народному танцу. С этой мыслью поставила, например, хореографический номер «Махамбет», также «Танец
героев».

На сегодняшний день «Жауқазын» состоит из 70 воспитанников. С 2013 года коллектив студии танца Зай-
санского района не раз побеждал в самых масштабных конкурсах областного, республиканского и международного уровня. Среди недавних значимых побед – І место на Международном конкурсе «Ты звезда» и ІІ место в областном конкурсе «Ақ шағала» (2021 год). В прошлом году «Жауқазын» завоевал Гран-при на областном конкурсе «Волшебный мир танца».

– В этом коллективе я многому научилась, – делится  танцовщица старшей группы Еркеназ Болатова. – Поняла, что танец – это волшебный мир, который может изменить жизнь человека.

Стоит отметить, что КГУ «Детская музыкальная школа» Зайсанского района работает с 1962 года. В ней занимаются 703 учащихся, с которыми работают 33 квалифицированных педагога. На танцевальном отделении обучаются 328 детей под руководством четырёх хореографов.

– Учреждения дополнительного образования как нельзя лучше способствуют тому, чтобы показывать положительный пример развития способностей детей по интересам, – комментируют специалисты «Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Управления образования Восточно-Казахстанской области. – Демонстрация успехов одних детей привлекает внимание других ребят, пробуждает у них интерес к творческой деятельности. Государство поддерживает талантливых и одарённых детей региона, и это прекрасно!

Лилия Дроздова

Зайсанский район

23.04.2023
88

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