Любимый ученик Мухтара Ауэзова

Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове.

Судьбоносная встреча

…В начале своего профессионального пути будущий лауреат Государственной премии РК и премии им. Чокана Валиханова, заслуженный деятель науки Республики Казахстан и Респуб­лики Кыргызстан выступал на обсуждении рукописи романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Высокую оценку, по мнению Зейноллы Кабдолова, заслуживал «язык романа – меткий, выразительный, богатый, гибкий и красивый, его тонкий психологический оттенок, ибо тусклыми и бледными красками, вялым и бесцветным языком невозможно создать яркий человеческий характер». То выступ­ление запомнилось многим.

А я сегодня с трепетом и теплотой вспоминаю, как известный учёный, теоретик литературы и мой первый оппонент на защите кандидатской диссертации, присту­пив к работе над романом-эссе «Мой Ауэзов», делился со мной многими ценными мыс­лями и наблюдениями. В 1998 году за роман-эссе «Мой Ауэзов» Зейнолла Кабдолов был удостоен Государственной премии РК. Кстати, идею создания произведения подсказал ему в 70-е годы Чингиз Айтматов. Они дружили. Оба – великолепные рассказчики, мастера художественного слова, образно и точно излагающие мысли, влюблённые в литературу. Слушать их диалоги, вникать в суть происходящего таинства обмена творческой энергией, планами было так захватывающе интересно!..

8 августа 2022 года в Национальной академической библиотеке РК состоялась презентация переведённого на турецкий язык романа-эссе Зейноллы Кабдолова «Мой Ауэзов», изданного Международной организацией ТÜRKSOY. Роман-эссе «Benim Auezov’um» открывается предис­ловием генерального секретаря ТÜRKSOY – известного прозаика Султана Раева. Это произведение, раскрывающее творческую лабораторию классика казахской и мировой литературы и его значение для мировой словесности, занимает исключительное место в ряду книг, монографий и научных исследований Зейноллы Кабдолова.

У каждого из авторов исследований – свой Ауэзов. Концепты «свой», «иной», «другой» позволяют раскрыть имагологичес­кую модель биографического повествования. В романе-эссе воссоздана история жизни главного героя – Мухтара Ауэзова, который всегда оберегал тех, кого любил, от любых невзгод, последствий травли, ареста. Зейнолла Кабдолов на страницах произведения воссоздаёт и трагические страницы жизни своего педагога.

Эстетическое воздействие художественного слова Мухтара Ауэзова на родную казахскую литературу, его роль в литературе СССР, мировом литературном процессе изучается многими литературоведами разных стран. У академика Кабдолова важен личный нарратив, повествование, идущее от сердца и души. Учёный был глубоко убеждён, что именно Мухтар Ауэзов первым продемонстрировал международному читательскому сообществу всю мощь, красоту, пластичность и полифоничность казахского художественного языка, способного выразить тончайшие оттенки чувств, любые нюансы эстетической и философской проблематики.

Напомним, что Зейнолла Кабдолов, будучи студентом политехнического института, с интересом слушал лекции писателя Ауэзова в КазГУ им. С. Кирова. Произошла судьбоносная встреча. Причём Зейнолла встретил не только своего будущего педагога, но и наставника, впоследствии по-отечески опекавшего молодого учёного. По окончании университета, в который перевёлся студент Кабдолов, его оставили работать на кафедре казахской литературы. Личные контакты известного прозаика и молодого преподавателя получили продолжение.

Литературная стезя

Будущий поэт и писатель, литературовед Зейнолла Кабдолов родился 12 декабря 1927 года в посёлке Доссор Макатского района Гурь­евской (Атырауской) области. В 1950 году с отличием окончил филологический факультет Казахского государственного университета, начал преподавать. А его литературное творчество началось с поэзии. Первые стихи привлекли внимание общест­венности, были отмечены на конкурсах. Переложенные на музыку «Жайық қызы» и «Туған ел» стали народными песнями.

Широкую известность обрёл Зейнолла Кабдолов как прозаик. Романы «Ұшқын» и «Жалын» собрали большую читательскую аудиторию и стали этапными произведениями в изображении рабочего класса, нефтяников и интеллигенции одного из неф­тепромыслов Западного Казахстана. Поэтика художественной условности в рамках метода социалистического реализма, тонкая грань между реализмом и романтикой трудового подвига, осмысление жизненного пути героев, изображение становления их характеров привлекательны и для современного читателя.

Молодой прозаик рисует образы людей, среди которых рос, пишет о детстве и юности. Современники, устремлённые в завт­рашний день, стали героями его романов. Им поэтизируется любовь к родной земле, народу, языку и традициям, суровой природе Прикаспия.

Так, главные герои романа «Пламя», изданного на казахском, русском и вьетнамском языках, инициативны, добросовестны, настойчивы в достижении пос­тавленной цели. Творческое отношение к профессии, высокие нравственные качества действую­щих лиц, жизнеутверждающее начало меняют общий тон произведения о рабочем классе и манеру повествования. Слово писателя образно, ёмко, правдиво.

Интонации философского раздумья о многих сложных вопросах жизни, гражданском долге человека перед обществом, нравственной чистоте определяют своеобразный стиль романа. Важны монологи действующих лиц, их раздумья, сомнения, устремления. Воспоминания воссоздают прошлое и картины прежней жизни, в них концент­рируются социальный опыт и культурные ценности, передаю­щиеся от поколения к поколению. Текст расширяет границы своего бытования.

В 1947 году молодой и талант­ливый литератор принят в Союз писателей СССР. Его произведения, сборники рассказов и очерков издавались в Казахстане, России и Китае. Драма «Неугасимое пламя» поставлена на сцене Академического театра им. М. Ауэ­зова и областных театров.

Секретарь журнала «Жұлдыз» и его редактор (1950–1957), заведующий сектором ЦК Компартии Казахстана (1957–1959), главный редактор газеты «Қазақ әдебиетi», секретарь Союза писателей Казахстана Зейнолла Кабдолов совмещал большую общественную работу с преподаванием в университете, где прошёл путь от ассистента до профессора и заведующего кафед­рой, председателя Диссертационного совета по присуждению учёных степеней доктора и кандидата филологических наук.

Не одно поколение выпускников филологических факультетов и факультетов журналистики вузов учится по его учебнику – «Сөз онері». Он один из авторов учебника «Современная казахская литература» для старших классов средних школ. В Большой советской энциклопедии представлена статья учёного по истории казахской литературы с древнейших времён до современного периода. Зейнолла Кабдолов внёс неоценимый вклад в освещение белых пятен в истории культуры и отечественном литературоведении, в изучение творческого наследия и жизненного пути выдающихся деятелей нашего государства, раскрытие психологии художественного творчества.

Его «Теория литературы» выдержала семь изданий и постоянно дорабатывалась автором. Перу учёного принадлежат книги «Природа жанра» (1964), «Взгляд» (1966), «Искусство слова и постижение его природы» (1976, 1982, 1992), «Стрела» (1971), «Русло» (1988), «Эстетический мир Ауэзова» (1986), «Проблемы жанра», «Школа мастерства», «Основы теории литературы», «Посвящение» (1988) и другие.

Мы не можем предавать забвению лучшие научные труды наших старших коллег, мастеров слова. Сохраняя традиции и преемственность в литературоведении, мы обязаны включать их в историю отечественной гуманитарной мысли, перечитывая и переосмысливая. Новая литературная критика, новейшее литературоведение базируются на важнейших теоретических принципах корифеев казахской литературы.

Вселенная академика Кабдолова

Память о своём педагоге, благодарность за то, что Мухтар Ауэ­зов был в его жизни, проходит лейтмотивом многих выступлений, статей академика Зейноллы Кабдолова.

Весной 1953 года в Московском университете была создана первая в Советском Союзе кафедра литератур народов СССР. Профессор Мухтар Ауэзов по просьбе заведующей кафедрой Медины Богдановой увлечённо читает лекции по казахской литературе. Он постоянно подчёркивает особую роль научных институтов и высших учебных заведений в сис­тематическом изучении литератур народов СССР, подготовке кад­ров исследователей, критиков, переводчиков и преподавателей. Об этом продолжал заботиться и Зейнолла Кабдолов, возглавляя кафедру теории литературы Казахского национального университета им. аль-Фараби.

Главным писательским капиталом академик НАН РК Зейнолла Кабдолов считал неповторимость, стилистическое своеобразие и идиоматичность языка. Именно они теряются при переводе. Но перевод необходим, так как служит делу общения и взаимообогащения литератур и культур. Знакомство с чужим национальным миром, другим по языку художественным словом открывает новые горизонты, привносит новое содержание, расширяет границы переводной и издательской политики.

Высочайшая оценка дана вкладу Мухтара Ауэзова в мировую литературу в докладе Зейноллы Кабдоловича на международной научно-теоретической конференции к 100-летию писателя «Мухтар Ауэзов и мировая литература ХХ века» в Национальной академии наук. Культурная и научная общественность страны, участники конференции из многих стран внимательно слушали образную, яркую, филигранно отточенную речь литературоведа:

«Абай – могучая скала казахской литературы ХIХ века. Ауэзов – вершина казахской литературы ХХ века. Для этих двух великанов мысли и разума не существует временных барьеров. Они будут шагать из эпохи в эпоху, из века в век. Абай во все времена Абай и Ауэзов также. Мухтара Ауэзова и Михаила Шолохова объединяют сила и красота таланта. Абай не только поэт-художник, но и философ-мыслитель в общечеловеческом масштабе. Талант Ауэзова как писателя, педагога, учёного развивался и ввысь, и вглубь, и вширь. И такая монолитная целостность не могла не привести Ауэзова к Абаю и Абая – к Ауэзову, проложив золотой мост между двумя гениями».

Умение сравнивать, доказательно выстраивать ряд ассоциаций, раскрывать мотивы произведений и исторических событий осталось в благодарной памяти гуманитариев и любителей изящной словесности.

Любимый ученик Мухтара Ауэзова, Зейнолла Кабдолов многое перенял у своего педагога. Их объединил дар слова. Писатель, ученый-теоретик, публицист, педагог Зейнолла Кабдолов покорял аудиторию эрудицией, богатейшим багажом знаний, ясностью и чёткостью изложения. Тонкий юмор, параллели с развитием мировой литературы украшали многие его выступления и доклады на международных научных конференциях, заседаниях диссертационных советов, «круглых столах», презентациях…

Академик НАН РК, доктор филологических наук Сеит Каскабасов считает своего старшего коллегу продолжателем дела Ахмета Байтурсынулы, Мухтара Ауэзова, Кажыма Жумалиева, Заки Ахметова. Он отмечает: «То, что последняя его книга «Мой Ауэзов» была удостое­на государственной премии, не случайно. Будучи учеником Мухтара Омархановича, в этом романе он сумел показать обаяние Ауэзова как человека.

Живую человеческую струнку он видел не только в тех, с кем когда-либо общался. Я с ним ездил в Париж в 2003 году. Он выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО с докладом о творчестве Махамбета Утемисова, где блестяще изложил специфику поэзии поэта-бунтаря. Как лектор был уникален, аудитории никогда не пустовали, когда он читал свои лекции. Думаю, о нём ещё будут созданы произведения».

Последние годы Зейнолла Кабдолов работал над романом о Махамбете и надеялся, что он станет этапным в его творчестве. Никогда не порывая связи с родиной, всегда откликался на приглашения Атырауского университета им. Халела Досмухамедова, побывал и на юбилейных торжествах Махамбета. Но Доссор, первенец нефтяной Эмбы, оставался его истинной любовью на всю жизнь, о нём он мог говорить долго, вдохновенно и самозабвенно.

Образный стиль, сочетающий научную доказательность и яркость мышления, отличает книги, учебники и учебные пособия выдающегося казахского учёного. А проблемы поэтики, актуальные вопросы художественного перевода интересовали Зейноллу Кабдолова не только с точки зрения теории. На казахский язык он перевёл произведения русских классиков – Александра Пушкина, Николая Гоголя и других, прозаиков ХХ века – Виталия Закруткина, Льва Кассиля… На сценах областных и республиканских театров шли спектакли по пьесам Алексея Островского, Максима Горького, Назыма Хикмета в переводе Зейноллы Кабдолова.

Писатель и ученый неизменно подчёркивал, что именно переводческая деятельность способствует знакомству народов разных стран мира. Художественные тексты, принадлежащие разным литературам и культурам, находятся в орбите творческого взаимодействия.

Зейнолла Кабдолович бережно относился к памяти своих коллег, соратников, друзей. Его большое и щедрое сердце дарило радость и роскошь общения.

Помнится его активное участие наряду с Абдижамилом Нурпеисовым, Морисом Симашко, Шериазданом Елеукеновым, Герольдом Бельгером в принятии решения о переименовании одной из улиц Алматы в улицу известного литературного критика Николая Ровенского, его блестящее выступление по этому поводу, посещение дома друга. Что ж, вовремя сказанное слово порой дороже многих страниц написанного текста.

Лекции, выступления академика Кабдолова на научных форумах самого высокого уровня всегда были блестящи, динамичны, интересны, многоплановы. Писатель, ученый-теоретик, пуб­лицист, педагог покорял ауди­торию эрудицией, богатейшим багажом знаний, ясностью и четкостью изложения. Высокая требовательность, чувство личной ответственности и чуткость, доброжелательность, великодушие – доминанты характера корифея казахской литературы и литературоведения.

По верному и объективному мнению писателя и литературоведа, доктора филологических наук, профессора Шериаздана Елеукенова, не раз высказывавшегося о своём старшем друге, Зейнолла Кабдолов останется в истории филологической науки как основоположник теории казахской литературы. Его фундаментальный труд «Искусство слова» – настольная книга для студентов филологических факультетов университетов и инс­титутов страны. «Знаменитое чеховское «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» – о таких, как он. Те два года, что он был прикован к постели, очень чувствовались не только в литературных кругах, но и вообще на всех крупных общественно значимых мероприятиях, где он мог преподнести казахское слово с таким вкусом и любовью, что слушатели, бывало, долго не расходились».

Умение радоваться успехам и достижениям своих коллег, вовремя разглядеть и поддержать молодой талант, способность мгновенно понять суть обсуждае­мой темы, проекта, диссертации, книги останутся в памяти тех, кто имел счастье быть рядом с ним. Его многочисленные ученики и последователи работают на кафедрах казахской литературы и теории литературы, журналистики, русской и мировой литературы в вузах Казахстана и Кыргызстана. Они помнят Зейноллу Кабдоловича большим жизнелюбом, щедрым талантливым учёным и педагогом.

Рядом с ним всегда была Сауле-апай, верная спутница жизни, друг и единомышленник. Они шли по жизни вместе: хрупкая и изящная, но очень сильная духом Сауле-апай и величавый, неторопливый, харизматичный Зейнолла Кабдолович. И вместе они радовались успехам сыновей и внуков, учеников.

Просветительство как традиция родной литературы, проблема взаимовлияния восточной и западной культур, художественный текст в социокультурных контекстах, «современное» как проблема и многое другое находились в сфере научных интересов Зейноллы Кабдолова. Он был требовательным и объективным научным руководителем и оппонентом, и духовное обогащение молодого исследователя, особая значимость гуманитарного знания были для него приоритетны.

Член правления Союза писателей Казахстана и Международного казахского ПЕН-клуба, Зейнолла Кабдолов имел ряд правительственных наград: грамоты Верховного совета КазССР, ордена Дружбы народов, «Знак Почета», «Парасат», многие медали и литературные премии Союза писателей СССР и Казахстана.

Глубоким смыслом наполнено высказывание выдающегося педагога Януша Корчака: «Надо отыскать себя в обществе, себя в человечестве, себя во Вселенной». Вселенная академика Кабдолова вовлекает в свою орбиту всех, кто знал его. Несомненно, что воспитывает весь облик учёного-педагога, его умение вести задушевные беседы, его манера говорить, проводить блистательные лекции. И это очень ответственно – нести звание его ученика и последователя, передавать его заветы будущим поколениям.

Дело будущего – научные биогра­фии, обобщающие литературоведческие исследования, фильмы, посвящённые Зейнолле Кабдолову. Они расскажут о личности учёного, творца, чья яркая жизнь достойна быть примером и чьи заслуги останутся в истории суверенного Казахстана.

Светлана Ананьева, «Казахстанская правда» № 235 от 8 декабря 2022 года