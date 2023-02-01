Лучшие в республике

Восточно-Казахстанский областной драматический театр признан лучшим в стране по выполнению социальных обязательств перед своими сотрудниками среди учреждений отрасли культуры.

Церемония награждения прошла в Астане на Форуме социальных партнёров Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Победителей республиканского конкурса определили на основе мониторинга соблюдения коллективных договоров организаций, обеспечения комфортных условий труда.

Восточно-Казахстанский театр драмы был отмечен сразу в двух номинациях: «Лучший коллективный договор 2022 года» и «Лучший социальный партнёр» в лице генерального директора театра Руслана Кайырсынова.

Кроме того, председатель первичной профсоюзной организации ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников культуры, спорта, туризма и информации» Динара Кожаканова награждена медалью «Еңбек озаты» за активную работу в сфере охраны труда и защиты интересов сотрудников.

Дарья Шавлева