Лучшие в республике
Восточно-Казахстанский областной драматический театр признан лучшим в стране по выполнению социальных обязательств перед своими сотрудниками среди учреждений отрасли культуры.
Церемония награждения прошла в Астане на Форуме социальных партнёров Федерации профсоюзов Республики Казахстан.
Победителей республиканского конкурса определили на основе мониторинга соблюдения коллективных договоров организаций, обеспечения комфортных условий труда.
Восточно-Казахстанский театр драмы был отмечен сразу в двух номинациях: «Лучший коллективный договор 2022 года» и «Лучший социальный партнёр» в лице генерального директора театра Руслана Кайырсынова.
Кроме того, председатель первичной профсоюзной организации ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников культуры, спорта, туризма и информации» Динара Кожаканова награждена медалью «Еңбек озаты» за активную работу в сфере охраны труда и защиты интересов сотрудников.
Дарья Шавлева