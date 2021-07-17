Лучшие из лучших

Спортсмены из Восточного Казахстана примут участие в летних Олимпийских играх в Токио.

О подготовке спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм-2020 в Токио рассказал руководитель областного Управления физкультуры и спорта Досжан Уалханов на расширенном аппаратном совещании в акимате Восточно-Казахстанской области.

10 спортсменов из ВКО примут участие в летних Олимпийских играх в Токио.

Казахстан на Играх в Японии представят 95 спортсменов, десять из них – из ВКО. Это Ольга Рыпакова, Жанна Мамажанова и Надежда Дубовицкая (лёгкая атлетика), Данияр Кайсанов (вольная борьба), Нурсултан Турсынов (греко-римская борьба), Руслан Курбанов (фехтование на шпаге), Ерлан Серикжанов (дзюдо), Маргарита Торлопова (гребля на байдарках и каноэ), Александр Куликов и Екатерина Смирнова (гребной слалом на байдарках и каноэ). Стоит отметить, что по числу завоёванных олимпийских лицензий Восточный Казахстан вошёл в пятерку регионов-лидеров в стране (впереди только Нур-Султан, Алматы и Шымкент).

Досжан Уалханов отметил, что в соответствии с утверждённым графиком осуществляется медицинский контроль, проводятся текущие обследования спортсменов с использованием комплексных биохимических методов оценки функционального состояния. Для более качественной подготовки атлетов привлечены высококвалифицированные специалисты и врачи. В течение всего олимпийского цикла выделялись дополнительные средства для участия в рейтинговых международных соревнованиях и на учебно-тренировочные сборы в составе национальной сборной. Помимо этого, спортсмены получают ежемесячную стипендию акима области.

Напомним, что летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет принял решение об отсрочке на год. Несмотря на это, Игры сохранят приставку «2020». Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.

На церемонии открытия Олимпийских игр Флаг Казахстана будут нести капитан национальной команды по боксу Камшыбек Кункабаев и наша землячка, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Дмитрий Одинцов