Лучшая защита – вакцинация 

В Восточном Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. На первом этапе прививки сделают 1300 жителям региона.

Коронавирусом переболело уже немало восточноказахстанцев, но этого, по мнению медиков, недостаточно для выработки группового иммунитета – его сможет обеспечить только массовая вакцинация.

По официальным данным, в настоящее время Восточный Казахстан находится в условно безопасной зоне по распространению коронавирусной инфекции. Между тем, по сведениям областного управления здравоохранения, на 2 февраля зарегистрирован 81 случай КВИ, в том числе 61 симптомный и 20 бессимптомных вирусоносителей. В связи с выздоровлением выписаны из инфекционного стационара 10 998 пациентов с ковидной пневмонией, завершили домашний карантин 6 208 бессимптомных вирусоносителей. Всего выздоровевших – 17 206 человек.

К началу массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Восточно-Казахстанскую область поставлено 1300 доз российской вакцины «Спутник V», которые распределили в Усть-Каменогорск и Семей.

Будут ли прививать всех без исключения – зависит от актуальной эпидемиологической ситуации. По словам руководителя Управления здравоохранения ВКО Жаика Жумаханова, согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе вакцинация, проводится только с согласия прививаемого. Но начали её с тех, кто находится в группе риска.

– На первом этапе планируется вакцинировать 1300 жителей нашей области. Первыми иммунизацией будут охвачены медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-социальной помощи, приёмных покоев, сотрудников сан-эпидслужбы. Прививки уже получили 385 медицинских работников, – сообщил Жаик Жумаханов.

Пока для вакцинирования населения применяется препарат российского производства «Спутник V», который будут вводить в два этапа с интервалом в двадцать один день. По окончании клинических испытаний для граждан страны станет доступной казахстанская вакцина «KazCOVID-in».

Прежде чем дать старт массовой вакцинации от COVID-19, в поликлиниках области подготовили прививочные кабинеты, соответствующие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, приобрели биомедицинские морозильники и термоконтейнеры.

– Перед началом вакцинации проводится обязательный осмотр врачом получающего прививку человека, измеряется температура тела, собирается эпидемиологический анамнез, проводится измерение насыщенности крови кислородом, частоты сердечных сокращений, артериального давления, прослушивание дыхательной и сердечно-сосудистой систем, осмотр зева. В случае если температура тела превышает 37 градусов, вакцинация откладывается, – пояснил руководитель облздрава.

Перед проведением прививки пациент подписывает информированное добровольное согласие или отказ на проведение профилактических прививок. После вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение получаса. Последующие три дня – под наблюдением участкового врача по месту прикрепления. Кроме того, каждому вакцинированному человеку выдаётся специальная памятка с указанием возможных побочных эффектов и номерами телефонов поликлиник, в которые они могут обратиться в случае недомогания.

Перед вторым этапом вакцинирования проводится повторный осмотр.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Жанны Кушеровой