Лучик надежды 

В Усть-Каменогорске под угрозой закрытия оказался Центр для детей с особенностями развития.

Летом этого года «Рудный Алтай» писал о работе частного фонда «Катализатор прогресса». Его руководитель Меруерт Утегенова рассказала нам об одном из своих успешных проектов – Центре для детей с особенностями развития.

За небольшой срок руководство центра и его специалисты успели завоевать доверие своих подопечных. И это неслучайно, ведь родителям и их детям здесь уделяют особое внимание.

– Сначала бесплатно у нас занимались 4-5 детей-инвалидов. Подобрали специалистов для работы с ними. Всё это было на волонтёрской основе, – вспоминает Меруерт.

Затем Управлением координации занятости и социальных программ ВКО был заключён договор о госзакупках с частным фондом «Катализатор прогресса» способом из одного источника путём прямого заключения договора.

Так, из республиканского бюджета на реабилитацию детей с особенностями развития выделили 12 миллионов тенге. Благодаря чему с февраля бесплатно в центре начали заниматься 20 детей. Позднее приняли ещё семь ребят, которые посещали занятия за счёт самого фонда.

В июне была проведена проверка Департаментом внутреннего государственного аудита по ВКО. В итоге был подан иск к фонду и областному управлению, якобы государственные закупки провели неправильно.

– Мы не имеем никаких претензий к исполнительной власти, наоборот, акимат поддерживает нас в этой проблеме. Сейчас мы пытаемся разобраться, как не лишить наших детей бесплатной реабилитации, – говорит Меруерт Утегенова.

Как написала на своей странице в Facebook судья-координатор по взаимодействию со СМИ Рсалды Какишева, Специализированным межрайонным экономическим судом ВКО удовлетворён иск уполномоченного органа и признан недействительным договор между частным фондом «Катализатор прогресса» и Управлением координации занятости и социальных программ ВКО в части оказания специальных социальных услуг детям-инвалидам.

– Подобный вывод суда обоснован выявленными нарушениями законодательства о государственных закупках при заключении договора, – сообщила Рсалды Какишева. – В частности, нарушена процедура направления приглашений потенциальным поставщикам (заказчиком проигнорирован принцип обеспечения равных возможностей поставщикам при участии в закупках), не приняты во внимание требования законодательства в части оказания специальных социальных услуг.

Как отметил главный специалист административного отдела Управления координации занятости и социальных программ ВКО Азамат Кайсенов, процедура проведена правильно, при этом есть все подтверждающие документы.

Кроме того, Рсалды Какишева добавила, что частным фондом суду не представлены доказательства о наличии опыта в данной сфере, а внесённые изменения в устав фонда не прошли соответствующую регистрацию в уполномоченном органе. Отметим, решение суда в настоящее время находится на стадии обжалования в апелляционном порядке.

Ситуацию прокомментировал юрист Владислав Животягин.

– По суду первой инстанции договор признан недействительным на основании того, что следовало придерживаться конкурсной документации. Хотя конкурс и не проводился, договор заключён способом из одного источника, – подчеркнул Владислав Животягин. – Была информация о том, что уставные положения фонда не включены надлежащим образом в государственную базу. Однако имеется ответ Департамента юстиции ВКО, где сказано, что всё в порядке. Кроме того, существует определённый регистр на портале социальных услуг aleumet.egov.kz. Фонд в этом регистре состоит, хотя суд пишет, что нет. Как это было установлено – не понятно.

Также решением суда первой инстанции установлено, что по требованиям конкурсной документации центр должен обладать определённым штатом сотрудников. Суд утверждает, что специалистов нет. Тем не менее, нам удалось побеседовать с ними о деятельности центра, заметном прогрессе ребят и об их дальнейшей судьбе в случае закрытия организации.

Общий стаж работы психолога Айгуль Зарылхановой составляет 13 лет. Свои знания и профессиональные навыки она может продемонстрировать на деле, доказать это документально тоже не проблема – у специалиста есть не один десяток сертификатов.

– Мне нравится моя работа. Ведь здесь всегда царит тёплая, доброжелательная атмосфера. Мы все как одна большая семья. Очень радуют результаты детей и благодарные отзывы родителей – это дорогого стоит, – поделилась Айгуль Зарылханова. – В работе использую метод ABLLS-R (оценка базовых учебных и вербальных навыков), элементы ABA-терапии (работа с нежелательным поведением), сенсорную интеграцию.

Дети от двух до 16 лет с диагнозами ДЦП, ЗПР, РАС и другими нарушениями бесплатно получают здесь психолого-педагогическую, коррекционно-развивающую помощь. Помимо психолога с ними работают дефектолог, логопед, сурдопедагог. Вместе с тем на безвозмездной основе ребята посещают бассейн и занимаются лечебной физкультурой.

Мама двухлетней Айлин с диагнозом ДЦП Асель Масанова уверена, вместе с получением перечисленных необходимых услуг, важна и социализация ребёнка. Ведь посещая центр, он привыкает к другим детям, учится общаться с окружающими. К слову, занятия маленькой Айлин идут на пользу. Недавно она начала самостоятельно держать голову.

– Посещать платные центры очень накладно. Многие люди, которые не сталкивались с такой проблемой, говорят, что пособия должно на всё хватать. Но 90 тысяч тенге недостаточно для реабилитации ребёнка. К примеру, одно занятие ЛФК стоит 3-4 тысячи тенге, занятие с логопедом – три тысячи тенге. При этом, посещать эти занятия нужно буквально ежедневно, – говорит Асель Масанова. – Также многие мамы не работают, так как за ребёнком нужен круглосуточный уход, есть матери-одиночки, которые проживают на съёмном жилье. Если они перестанут получать здесь бесплатную помощь, им будет очень сложно.

Диагноз пятилетнего Ерсултана – аутизм. Он пришёл в центр в феврале этого года. По словам его родителей, сейчас наблюдается прогресс. Теперь Ерсултан может считать и различать цвета. И это благодаря местным специалистам. Они занимаются с ним регулярно.

– Сотрудники центра – мастера своего дела. Когда ребёнок достигает каких-либо результатов, они радуются больше родителей. Ещё один плюс, здесь не только оказывают услуги детям, но и помогают родителям и их ребёнку сплотиться, устраивают праздники, дарят малышам подарки и всё это за счёт «Катализатора прогресса», – отметил папа Ерсултана Рифхат Оразымбетов.

Родители говорят, что попадут в отчаянную ситуацию, если Центр для детей с особенностями развития закроют. Нелегко будет и детям, ведь в таком случае им придётся заново привыкать к новому окружению.

– Почему вообще стоит вопрос о том, чтобы закрывать центры для детей-инвалидов? В Усть-Каменогорске около 500 детей с особыми потребностями. Им нужна помощь. Центры, которые получают государственную поддержку, охватывают только 100 детей. Ежегодно таких малышей становится всё больше. Мы, наоборот, должны сплотиться и поддерживать их, – считает Меруерт Утегенова.

Несмотря на то, что финансирование центра было прекращено в июле, он продолжает работу, но уже за счёт собственных средств. Также спонсорскую помощь оказывают и другие организации, неравнодушные к этой ситуации.

«Катализатор прогресса» намерен держаться до последнего – на кону здоровье и будущее его подопечных.

Гульжан Естаева

Из архива ЧФ «Катализатор прогресса»