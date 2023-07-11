Локализован и потушен

В Курчумском районе ВКО спасатели ликвидировали возгорание сухой травы.

Пожар произошёл в результате прямого попадания молнии, добраться до очага возгорания на автомобиле не представлялось возможным, поэтому в пешем порядке туда были направлены 34 человека от местных исполнительных органов, пожарных и лесников. Благодаря слаженности действий всех участников тушения, пожар на площади три гектара был ликвидирован.

В пресс-службе ДЧС ВКО напомнили, что на юге и западе области действует штормовое предупреждение о высокой степени пожарной опасности. ДЧС ВКО рекомендует населению быть крайне осторожными в обращении с открытым пламенем, не разводить огонь возле домов и усадеб, не сжигать сухую траву, не поджигать камыш, а также не бросать из автомобилей непотушенные сигареты, стеклянную тару.

Дарья Штейн