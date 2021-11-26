Лесная сказка и быль

Годичные кольца на древесине, будто отчётливый срез нашей жизни, могут многое рассказать о текущем состоянии и близких перспективах лесной отрасли. Богатый растительный и животный мир Восточного Казахстана до сих пор даже для специалистов является ещё непрочитанной книгой.

Природа по своим законам подходит избирательно и щедро одаривает богатствами не каждый регион. В этом отношении восток республики находится словно на особом положении. Здесь есть буквально всё. Недаром ВКО называют континентом в миниатюре. Вместе с тем, всё это накладывает на жителей области невероятно высокую ответственность. Поскольку недостаточно одного чувства гордости за уникальный край, его ресурсы, а нужно ещё внести свой вклад в сохранение, преумножение национального достояния. Не упускать из виду практическую, экономическую сторону нашей жизни. Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что в сфере туризма даже простое созерцание красот природы можно успешно монетизировать, извлекать вполне конкретную прибыль при разумной постановке бизнеса.

МЕСТНАЯ ПОРОДА

На брифинге с участием представителей Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области прозвучал вопрос о том, какие новые сорта и породы деревьев можно выращивать в регионе. Здесь невольно возникает мысль, а возможно ли, в принципе, вносить какие-нибудь коррективы в и без того совершенную и гармоничную картину местной природы? Ведь есть такая логичная и красивая фраза, которая известна всем и звучит примерно так: «Сотри случайные черты и ты увидишь – мир прекрасен». Всегда ли и везде разумно вмешательство человека в естественные процессы флоры и фауны, воздушного и водного бассейнов, даже в самых что ни есть благих целях? Резонные вопросы, не требующие быстрого ответа. Между тем, специалисты имеют свою точку зрения.

– Есть такое понятие как районирование. Допустим, мы собираем или закупаем семена тех лесообразующих пород, которые произрастают именно здесь, в конкретном районе, – рассказывает руководитель управления Мурат Кусаинов. – К примеру, если мы закупаем в Новосибирске, Иркутской, Томской областях ту же ель сибирскую, то она будет расти только на Маркаколе или в Риддере. Вот из таких принципов мы подходим к посадке будущего леса.

Добавим, что приживаемость различных деревьев и других зелёных насаждений зависит от многих факторов. В этом плане местные лесоводы и защитники зелёного друга хранят и продолжают давние традиции, богатейшую культуру ухода за лесом. В последние годы даже в южных, более жарких и засушливых, районах области настойчиво культивируют привозные хвойные породы деревьев. И они глубоко пускают прочные корни, внося в степной пейзаж прежде неведомый и экзотический колорит. В частности, в селе Аксуат Тарбагатайского района растут в центральном парке вечнозелёные ели, посаженные несколько лет назад.

Общеизвестно, что в создании зелёного пояса вокруг столицы Казахстана также участвовали лесоводы области, которые отправляли туда саженцы местных пород. В осенний и весенний период посадка молодых деревьев для столичных жителей и гостей со всех концов света стала не просто традицией, а ясно и глубоко осознанным действом.

ЛЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ

Инициатива Главы государства по высадке 2 млрд деревьев в масштабе Казахстана имеет под собой твёрдую основу или, как говорят лесоводы, подготовленную почву. В регионе совместно с профильными вышестоящими ведомствами на уровне республики реализуется программа посадки и выращивания леса. Плюсом для ВКО является наличие ряда своих испытанных подходов к обеспечению посадочным материалом. Это сбор семян, шишек разных пород леса, их посадка, подготовка саженцев и сеянцев, продуктивная работа специальных питомников, теплиц. В настоящее время, пожалуй, нет миссии для людей более благородной и благодарной, чем восстановление лесов. В то же время есть потенциал глубокой переработки. Здесь сразу нужно уточнить, что речь идёт о низкосортных видах деревьев и соответствующей древесины, идущей в дело.

– У нас есть порядка одного миллиона кубометров, по меньшей мере, 800 тысяч кубометров, можно смело об этом говорить, лиственных пород леса, – продолжает разговор руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов. – Это такие породы как осина, берёза, также неликвидная древесина, которой много остаётся в лесу. Акимат области в этом направлении проводит огромную работу, поиск инвесторов. Недавно приезжали представители одной компании, с которыми мы проехали по всем крупным лесным хозяйствам области, посетили Пихтовское, Риддерское, Черемшанское, Верх-Убинское лесные хозяйства. В планах есть строительство завода по глубокой переработке низкосортной древесины.

По информации руководителя управления, инвесторы ищут не деловую древесину – пихту или сосну, не хвойные породы. Они проявляют интерес к лиственным породам, которые используются для глубокой переработки. То есть, производства плит ОSB, ДСП и ДВП, в больших объёмах используемых в строительных и ремонтных работах. Вот такие материалы можно было бы выпускать и закрывать, в первую очередь, потребности в них на рынке Казахстана.

– Такие запасы лиственных пород у нас есть, сейчас подписан меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития, акиматом области, данной компанией, – говорит Мурат Кусаинов. – Мы работаем в этом направлении с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии.

ТРАДИЦИИ ОТРАСЛИ

Будет вполне справедливо упомянуть, что в лесном хозяйстве Восточного Казахстана сложилась своя история, которая берёт начало с незапамятных времён. В ней есть самые разные страницы, события, связанные с охраной, восстановлением лесов, с развитием заготовки, глубокой переработки древесины, выпуском готовой продукции. С течением времени и реформированием экономики РК в области коренным образом изменилось очень многое. В сфере лесной промышленности имеется ряд производств, где ещё сохранились традиции глубокой переработки леса.

– Существующие в нашей области производства вы знаете. Это завод по выпуску плит ОSB, находящийся в Усть-Каменогорске, ТОО «Мелисса» этим занимается, – рассказывает руководитель управления Мурат Кусаинов. – Они уже вышли на полную мощность. Несколько лет назад у них случился пожар. Они восстановили завод. СПК «Ертис» туда вошла. Огромную работу проводят сейчас. В трёхсменном режиме завод на полный объём работает.

Представители старшего поколения прекрасно помнят, как в былые годы в Восточном Казахстане работал завод по выпуску древесно-волокнистых плит (ДВП), обеспечивавший востребованной продукцией предприятия внутри страны и партнеров из нескольких соседних братских республик. В одном из районов области действовало производство тоже ходовых и дефицитных древесно-стружечных плит. Кроме всего, подобная продукция в качестве сырья применялась активно на мебельных предприятиях, хорошо развитых в масштабе области, поставлявших свой товар за её пределы.

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ

Наряду с областным центром, переработка древесины осуществлялась в Риддере и районе Алтай, где в основном были сосредоточены в прежние годы лесные ресурсы. Там располагались центр подготовки кадров специально для лесного хозяйства Восточно-Казахстанской области и РК, большой контингент квалифицированных специалистов. В наши дни вопросы обучения профессиональных кадров и вообще лесной науки вновь выходят на первый план. Как и другие неотложные вопросы подъёма, развития отрасли.

– В городе Алтае действует ТОО «Фаворит», которое занимается выпуском фанеры, – говорит Мурат Кусаинов. – Они тоже расширяют своё производство. У них имеется сырьё, есть закреплённый участок лесопользования.

По его словам, одним из важных факторов подобных предприятий является то, что созданы и предоставлены для местных жителей рабочие места, источник доходов для членов их семей, улучшения социально-бытовых условий, а в конечном итоге для повышения качества жизни.

– Мы будем поддерживать такие проекты, которые будут реализовываться в области, если станут создаваться новые рабочие места, будут поступать налоги в бюджет, а также выпускаться конкурентоспособная продукция, – отметил руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов. – Само по себе местоположение нашей области, красота нашего края располагают ещё и к развитию туристической отрасли.

Накануне Нового года лесоводы ВКО вновь и вновь обращаются к теме защиты молодого леса хвойных пород от незаконных порубок. В области уже созданы мобильные группы, также будут выставлены стационарные посты. Их работа продолжится в непрерывном режиме вплоть до самого наступления Нового года.

Таир Сапаргалиев