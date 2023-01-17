Лечит ультразвук

ВКО Многопрофильный центр онкологии и хирургии – единственное в стране медучреждение, в котором внедряется неинвазивная абляция опухолей фокусированным ультразвуком (ФУЗ-МРТ).

Это альтернативный метод лечения таких заболеваний, как миома матки, аденомиоз, рак предстательной железы, метастазы в костях.

ФУЗ-МРТ был введён в эксплуатацию в МЦОиХ в 2019 году, за это время лечение получили около 40 пациентов.

Завотделением лучевой диагностики Малика Мейрманова поясняет, что при ФУЗ-МРТ происходит дистанционный нагрев и коагуляция опухолевого узла, а с помощью МРТ контролируется степень нагрева и точность выполнения процедуры. Длительность процедуры – от 3 до 6 часов. После её окончания проводится контрольное МРТ-сканирование.

– Основная задача данного метода лечения – устранение симптомов миомы. Как правило, неинвазивная абляция опухолей выполняется пациенткам с миомами, начиная с пременопаузального возраста, имеющим до трёх миоматозных узлов. Стоит отметить, что ФУЗ-МРТ применяется только при симптомной миоме, в нашей практике это около 20 процентов случаев от общего числа, – рассказала врач.

По сути, данная процедура не является оперативным вмешательством, для её проведения даже не требуется анестезия – в этот же день либо на следующий пациентка может быть выписана.

Применение такого лечения ведёт к снижению темпа роста опухоли. В некоторых случаях происходит её уменьшение.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы МЦОиХ