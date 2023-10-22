Лечение с пересадкой

Тема трансплантации была и остаётся одной из крайне важных в здравоохранении. Только в Восточном Казахстане 271 человек ждёт пересадку органов, пятеро из них – дети.

И одним из сложных, порой неудобных вопросов остаётся посмертное органное донорство. Именно о нём говорили на совещании в областном специализированном медицинском центре (СМЦ). А кроме того, обсудили возможности привлечения внимания общественности к вопросам донорства и перспективы развития трансплантологии в Казахстане.

По статистике, с 2012 по 2023 год в Казахстане было проведено 2475 операций по пересадке органов: от прижизненных доноров – 83,4% пациентов и от посмертных – 16,6%. Наибольшее количество трансплантаций – 1833 – приходится на почки, также пациентам пересаживали печень, сердце, поджелудочную железу и роговицу. В ходе совещания руководитель Управления здравоохранения ВКО Толеген Жигитаев отметил, что один посмертный донор может спасти до семи человек. В 2023 году в нашей стране зафиксировано пять случаев посмертного донорства, в результате которых новую жизнь получили 12 пациентов.

– Необходимо провести обучение и повысить квалификацию невропатологов, реаниматологов в донорском стационаре областного специализированного медицинского центра по констатации смерти мозга, – рассказал трансплант-координатор Восточного Казахстана Аслан Нургалиев. – Сегодня в нашем регионе есть два таких стационара – это ВКО СМЦ и Восточно-Казахстанская областная больница. Именно туда попадают пациенты с диагнозами, патологиями и травмами, которые могут привести к гибели мозга. На базе каждого из мед-

учреждений работают координаторы. Также в дальнейшем есть вопрос по модернизации медоборудования данных стационаров.

Руководитель отдела Республиканского центра координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг МЗ РК Кайрат Иманбаев подчеркнул, что на сегодняшний день крайне важно информировать население, разъяснять все тонкости и тем самым укреплять доверие к данной очень важной сфере медицины – трансплантологии. Как отметили представители Центра, для развития органного донорства в Казахстане Министерство здравоохранения приняло ряд системных мер, в частности, была усовершенствована нормативная правовая база: практическая – граждане на портале egov.kz могут реализовать своё право на регистрацию волеизъявления на донорство органов после смерти.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо повышать уровень общественной осведомлённости о потребности в донорстве органов и популяризировать принципы добровольного и бескорыстного донорства.

Дарья Штейн