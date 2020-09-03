Курсы для юзеров 

Курчатовцы повысят уровень цифровой грамотности.

Стать слушателями дистанционных курсов обучения цифровой грамотности курчатовцам предлагают в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

Обучение будет проходить посредством портала https://digitalkz.kz по пяти направлениям: базовые цифровые навыки, OPEN GOV, E-GOV, E-COMMERCE и навыки по информационной безопасности.

По окончании курса дистанционного обучения слушателям выдадут сертификат.

Необходимую информацию по дистанционному обучению можно получить в отделе информационных технологий и мониторинга государственных услуг аппарата акима Курчатова и по телефонам: 8-776-898-61-92, 8-707-608-59-44.

Елена Пашке

Курчатов