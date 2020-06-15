Курс на сохранение окружающей среды

Самая крупная компания региона – ТОО «Казцинк» – проинформировала общественность и жителей Восточно-Казахстанской области о результатах природоохранной работы в 2019 году.

«Казцинк» совместно с профильным министерством продолжит поиск и внедрение наиболее эффективных мер, доступных на данный момент и направленных на снижение нагрузки на экологию.

Одна из важнейших инициатив в 2019 году – компания заключила меморандум с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК. Согласно этому документу «Казцинк» принимает на себя дополнительные обязательства по охране окружающей среды. Компания по своей инициативе станет первой в стране, где внедрят самые передовые технологии для снижения нагрузки на экологию. В 2020 году предполагается большая совместная работа с министерством и зарубежными экспертами в данном направлении.

В прошлом году только в Усть-Каменогорске удалось реализовать 24 проекта на сумму около 3,1 млрд тенге. В основном работа была направлена на реконструкцию различных систем фильтров на производстве.

В рамках меморандума с акиматом ВКО «Казцинк» выполнил покрытие старого государственного отвала мышьяксодержащих отходов. Поверхность отвала была заасфальтирована с исключением влияния на окружающую среду.

У улавливающей газы производства Усть-Каменогорского металлургического комплекса (УК МК) установки «Хальдор Топсе» появилась новая труба, взамен существовавшей.

Спустя 12 лет после старта были подведены окончательные итоги реализации проекта «Новая металлургия» – масштабной модернизации оборудования, внедрения новых природоохранных технологий. И если в 2006 году, во время начала программы обновления, предполагалось в будущем снизить промышленные выбросы диоксида серы до 21 тысячи тонн, то в 2019-м стало понятно, что проект получил гораздо более серьезный эффект. Количество выбросов диоксида в реальности упало до 16,9 тысячи тонн (установленный государством лимит на выбросы этого вещества – 17,6 тысячи тонн). Всего с 2001 года этот показатель удалось снизить в несколько раз – с 69,4 до 16,9 тысячи тонн.

Объем сброса сточных вод от производства УК МК по-прежнему остается минимальным. Если иные предприятия сбрасывают в совокупности 99,3 процента всех загрязняющих веществ, то производство «Казцинка» – лишь 0,7 процента. В 2019 году реализация проекта доочистки вышла на финальную стадию.

Решается вопрос и по захоронению текущих мышьяксодержащих отходов производства. Данные отходы подлежат захоронению в специальных картах, расположенных на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В 2020 году будет завершено строительство 2-й очереди карт.

Управление по связям

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ТОО «Казцинк»