Курчумцы держат марку

В минувшую субботу Курчумский район предложил ещё один информационный повод на продовольственную тематику, которую на прошлой неделе обсудили в Восточном Казахстане с участием представителей руководства Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, профильных ведомств и структур.

В актуальном и заинтересованном диалоге, связанном с обеспечением внутреннего рынка продуктами питания, поставками на экспорт, стабилизацией цен на социально значимые продовольственные товары, отмечена также роль традиционных сельскохозяйственных ярмарок. В регионе они проводятся по субботним дням, все районы ВКО привозят свою продукцию в областной центр для реализации горожанам по ранее утверждённому графику.

По мнению организаторов, подобные распродажи свежей и натуральной продукции без посредников – из рук в руки от непосредственных товаропроизводителей покупателям – должны в итоге обеспечить ценовую планку как минимум на 10-15 процентов ниже среднерыночной. В свою очередь для сельских жителей это является удобной возможностью реализовать, к примеру, мясную продукцию в самый горячий период, когда забивается различный скот, пока он не потерял ещё упитанности. С другой стороны, нет смысла расходовать на излишки поголовья дорогие корма сейчас, на стойловом содержании, поскольку зимы у нас снежные и морозные.

По информации руководителя районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Куангана Карагызова, на субботнюю ярмарку курчумцы привезли различной продукции на сумму около

16 млн тенге.

– Основной упор делали на мясную продукцию, с учётом того, что приближаются новогодние праздники, а горожане в этом время по привычке делают запасы, – говорит руководитель профильного отдела. – В общей сложности, на прилавки выложили около 5 тонн свежего мяса. В том числе более двух с половиной тонн говядины, а остальное приходится на конину и баранину, которые тоже пользуются устойчивым спросом в последние годы.

Можно и нужно быть признательными населению района за трудолюбие, оптимизм, желание показать товар лицом, оправдать ожидания покупателей. Они преодолели большое расстояние через Бухтарминское водохранилище, где пока ещё курсируют паромы. Курчумцы признаются, что, глядя на строительство моста через рукотворное море, мечтают о том дне, когда смогут по нему передвигаться в любое время и в любой сезон. Это мостовое сооружение, возводимое по поручению Главы государства, даст мощный импульс развитию нескольких районов. В рамках поддержки приграничных территорий ВКО, также инициированной Президентом, реализуется комплексная программа, рассчитанная на несколько лет. В ней предусмотрено развитие местной экономики и социальной сферы, сельского туризма.

На ярмарке были представлены сельские бренды, характерные для приграничного района: мясная продукция, горный мёд, рыба из озера Зайсан, что вплотную примыкает водами к курчумскому побережью. Ассортимент, казалось бы, стандартный для Восточного Казахстана, однако есть и свои особенности. К примеру, в сельском округе Маралды в самом деле водятся не только дикие, но и одомашненные маралы. Предметом гордости является популяция алтайской пчелы, адаптированной к суровым восточным условиям. Именно здесь пчеловоды сохранили чистоту породы крылатых тружениц, потому местные пасеки, как правило, являются племенными, где закупают элитные пчелосемьи.

– Мы регулярно участвуем в подобных ярмарках, – говорит аким сельского округа Досым Жумагалиев. – Наш мёд ценится за особый вкус и аромат, полезные свойства, поскольку горное разнотравье, обилие лекарственных растений обеспечивают в удачный год хороший медосбор.

Добавим, что на самом первом фестивале мёда в ВКО именно продукция маралдинцев была удостоена главного приза за высокое качество. С тех пор свою местную марку пчеловоды не только не теряют, а, напротив, укрепляют позиции в постоянно растущей нише рынка.

По поводу рыбной темы напрашивается отдельный разговор с акцентом на особенности знаменитого озера Зайсан, на противоположных берегах которого ведут свой промысел рыбоводы и рыбаки. С южной стороны озера расположены населенные пункты Тарбагатайского района, а на северо-восточной находятся сёла Курчумского. По словам специалистов, исторически рыбная отрасль развита в прибрежных сёлах Аксуат, Жолнускау, где самых уважаемых гостей нередко ожидает бешбармак не из традиционного мяса, а из местной свежей рыбы, не говоря уже о различных блюдах из рыбного фарша. Издавна славятся в регионе и за его пределами зайсанский судак, сазан, лещ и иные промысловые разновидности. В Европе подобную «дикую» рыбу потребляют и ценят за отсутствие холестерина, главного бича горожан.

– И в этот раз наши рыбоводы отправили на ярмарку более трёх тонн рыбы и другой рыбной продукции, – сказал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Курчумского района Куанган Карагызов. – Она представлена в свежем виде, в виде полуфабрикатов, а также после переработки, в том числе горячего копчения.

Если замёрзшее водохранилище зимой перекрывает для курчумцев водную переправу на паромах, то для рыбы ледяной панцирь означает в прямом смысле перекрытие кислорода. Тогда на лёд выходят рыбоводы и рыбаки, чтобы делать спасительные лунки, вставлять в проруби связки камыша, позволяющие дышать как взрослой рыбе, так и молоди.

Этим не ограничивается забота тружеников важной отрасли о сохранении и восполнении рыбных ресурсов, обеспечении биологического разнообразия в акватории озера Зайсан, Бухтарминского водохранилища, а также верховьев Чёрного Иртыша, где берёт начало это озеро. В Курчумском районе давно действует нерестово-выростное хозяйство, пополняющее рыбной молодью эти водоёмы.

Ещё побережье славится уникальными участками, где потрясают своим величием памятники древней природы под названиями Ашутас, Киин-Кириш, напоминающие марсианские пейзажи. В летнее время там наблюдается столпотворение, настоящее паломничество гостей, любящих экстремальный и экзотический туризм, путешествия на внедорожниках. Всё это берётся в расчёт, когда речь идёт о развитии эко-, агро- и других видов туризма в заповедном краю, жемчужиной которого является ещё одно озеро – высокогорный Маркаколь, с заповедником вокруг него. Основная трасса до уникального водоёма пролегает через сёла Курчум, Маркаколь, который носит одно название с озером, но не находится на его побережье. Добраться до места можно через перевал Мраморный и попасть в село Урунхайка по горно-таёжной дороге, приводящей прямо к берегу заповедного водоёма, находящегося под охраной государства, как и вся большая прилегающая территория.

Для развития туризма местные специалисты тесно сотрудничают с коллегами из Катон-Карагайского района, откуда есть прямая дорога до озера Маркаколь с восточной стороны. Такой маршрут действует только летом, потому как построен по сверхсложной горной траектории ещё в начале прошлого века военнопленными. Объекты придорожного сервиса, гостевые дома, кемпинги, а самое главное – организация питания, что является для предпринимателей двух соседних районов вопросом номер один, волнуют в равной степени и местных, и гостей.

Ключевыми здесь также являются продовольственные возможности сельских районов, чей потенциал наиболее полно раскрывается именно на сельхозярмарках. В этом ещё одно предназначение подобных мероприятий.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета