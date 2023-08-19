Кто такая «Эрис»?

Наличие новой вирусной инфекции «Эрис» на территории Казахстана, в том числе в ВКО, пока не выявлено.

Только в мае текущего года в республике были отменены все постановления главного санврача страны, связанные с ограничениями по COVID-19, а в мире вновь обеспокоены распространением нового штамма «Эрис».

Напомним, этой весной Всемирная организация здравоохранения сделала громкое заявление о завершении пандемии COVID-19 и стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в мире.

Теперь же в отчётах организации всё чаще звучат тревожные сообщения по поводу резко возросшей во всём мире заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отмечается, что за последний месяц количество случаев инфицирования увеличилось практически на 80 процентов!

Ранее организация предупреждала, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5, получивший название «Эрис», распространяется очень быстро. Симптомы стандартные: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

Как отмечают специалисты, это не самостоятельный штамм вируса, а очередная версия «Омикрон». Впервые его обнаружили в феврале этого года. Сейчас же он выявлен уже в 51 стране мира. В том числе в Китае, США и Великобритании.

В Казахстане присутствие этого типа вируса пока не зафиксировано. Как заявили в Министерстве здравоохранения РК, ситуация по коронавирусной инфекции в стране стабильная.

По этому поводу вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова сообщила, что новый штамм в Казахстане не выявлен.

– Если сравнивать семь месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого, заболеваемость снизилась в 36 раз. Если даже сравнивать заболеваемость в июне и июле, отмечается снижение в 1,5 раза, – сообщила по этому поводу Айжан Есмагамбетова в ходе брифинга на площадке СЦК. – Мониторинг циркуляции различных видов коронавируса в стране продолжается. Новый подвид «Омикрон», который распространяется в мире, в нашей стране не установлен.

Найля Байрам