Кто самый умный?

Прошёл второй этап национальной интеллектуальной олимпиады «Мың бала» среди учащихся 5-6 классов сельских школ области.

Олимпиада была организована в рамках реализации инициативы «Ел Үміті» Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, в соответствии с планом работы Управления образования ВКО. Основная цель заключается в создании условий для развития и поддержки талантов и способностей учащихся школ сельской местности.

В 2021 году олимпиада стартовала 24 февраля и проходила в несколько этапов. Все желающие регистрировались на онлайн-платформе. Количество зарегистрированных участников от Восточно-Казахстанской области составило 13 319 ребят 5–6 классов.

Во время первого этапа зарегистрированные учащиеся на местах проходили компьютерное тестирование. Успешно прошли этот тур 484 школьника.

Второй этап проходил на базе Центров тестирования U-Study в Усть-Каменогорске, Семее, Аягозе, сёлах Улкен Нарын и Аксуат с соблюдением масочного режима и усиленных санитарно-эпидемиологических требований.

В этот раз олимпиада также состоялась в формате компьютерного тестирования и позволила выявить академические способности по следующим предметам: математическая грамотность, казахский язык, русский язык, английский язык и естествознание.

По информации Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын», всем участникам второго этапа олимпиады гарантирован бесплатный доступ к онлайн-школе Birge oqý Академии Елбасы для дальнейшего творческого и интеллектуального развития. Также учащимся будут вручены сертификаты.

Победители олимпиады получат возможность обучаться в областных и республиканских специализированных школах для одарённых детей.

Напомним, в 2020 году учащиеся школ Восточного Казахстана показали один из самых высоких результатов на национальной интеллектуальной олимпиаде «Мың бала». В числе 1000 счастливцев, получивших шанс обучаться в ведущих школах страны, оказались 72 восточноказахстанца.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева