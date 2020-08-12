Кто, если не мы?

Представители сообщества любителей бега SEMEY RUN и фитнес-клуба «Арена» организовали экологическую акцию «Чистый остров». Спортсмены совершили пробег до острова Бейбітшілік и занялись его очисткой.

В разгар лета вереницы автомобилей горожан тянутся за город. Многие стремятся провести время на лоне природы, позагорать на летнем солнце и искупаться в водоёме. К концу сезона загородные пейзажи «украшают» тонны гниющих отходов и пластика, оставленные отдыхающими.

Одним из излюбленных мест отдыха для семейчан является восточный берег острова Бейбітшілік, куда ежедневно съезжаются любители отдохнуть на свежем воздухе. А вот любителей убрать за собой мусор среди них практически нет.

Спортсмены, которые по утрам совершают здесь пробежку и занимаются йогой, каждый день становятся свидетелями этой печальной картины. А потому решили взять дело в свои руки и заняться очисткой любимого острова. В акции приняли участие около 70 человек. На очистку острова ушло почти три часа. За это время было собрано 102 мешка мусора. Работали с 6 утра, но результат, говорят участники акции, того стоил.

Как рассказала одна из организаторов акции, тренер фитнес-клуба «Арена» Алина Дергунова, спортсмены приходят сюда заниматься практически каждое утро. Однако полюбоваться красивым пейзажем и вдохнуть чистый воздух из-за скопившихся здесь отходов почти невозможно. Именно поэтому на призыв принять участие в экологической акции ответило такое количество участников. Благодаря слаженной работе всё прошло организованно и быстро.

– Мы очень сдружились за время карантина с членами клуба любителей бега SEMEY RUN. Вместе занимаемся на природе. Каждое утро встречаемся и совершаем пробежки. И они нам предложили принять участие в акции по очистке острова. Мы их с большой радостью поддержали. Весь собранный нами мусор, конечно же, вывезет техподдержка, – говорит Алина Дергунова.

По словам спортсменов, такие акции они будут проводить и дальше. К такому общественно полезному труду сможет присоединиться любой желающий. О дате проведения следующей акции будет сообщено заранее на страницах @arena.fitnes.semey и @semeyrun_club в сети Instagram.

Наргиза Омарканова