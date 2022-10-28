Крупным планом

Искусство художественной фотографии давно стало популярным и востребованным. Всё больше людей берут в руки камеру, стремясь овладеть мастерством фотохудожника.

Казалось бы, что тут может быть сложного? Но на самом деле, чтобы стать профессионалом в области фотосъёмки, требуется много времени, опыта, а главное, искреннего желания наполнять снимки настоящей жизнью. Именно такие фотоработы надолго запоминаются зрителю и вызывают самые счастливые эмоции. Один из таких искусных фотографов живёт и творит в Усть-Каменогорске и более 20 лет радует своими фотографиями всех, кому довелось с ним встретиться.

Вдохновение из детства

Ренат Мансуров родился и вырос в областном центре. Работает в сфере маркетинга и рекламы. И параллельно совершенствует мастерство художественной фотосъёмки.

– Это то, чем мне всегда нравилось заниматься, – рассказывает он. – Может, отчасти поэтому я, получив техническое образование, позже попытался максимально приблизить свою основную работу к творчеству. Компьютерная графика, аудио-, видеопродакшн, корпоративная съёмка и тому подобные вещи.

В юности Ренат увлёкся фотографией и по сей день не изменяет своему любимому занятию. Началось всё с простого детского увлечения, хобби. Позже стало частью жизни. А вдохновил его отец.

– Я тогда ещё учился в школе и посещал художественный кружок, – вспоминает наш герой. – И всё, что было связано с творчеством, меня очень интересовало. А мой отец работал фотографом. С ним я начинал с чёрно-белой плёночной фотографии, осваивал технику. У нас был фотоаппарат «Зенит», фотоувеличители, бумага. Я помню, как мы искали просроченную плёнку, химикаты где-то на шкафах. Как получалось, фотографировали, проявляли… Просто для себя. Нам было это интересно. А потом появились первые «мыльницы».

Позже, когда Ренат уже работал в частной компании дизайнером, для фирмы приобрели цифровой фотоаппарат. И с того времени он начал активно изучать приёмы цифровой фотографии.

– Что-то снимал для фирмы, что-то для себя, – говорит Ренат. – Потом приобрёл свою первую зеркальную камеру, начал брать уроки мастерства съёмки онлайн, искать фотоклубы, наставников (и до сих пор я состою и вступаю в различные казахстанские, российские, международные сообщества). Был период, когда я, как большинство начинающих фотографов, несколько лет снимал свадьбы.

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Ренат уверен, что если хочешь чему-то научиться, то вполне возможно сделать это самостоятельно.

– Если говорить о фотографии, то я скорее самоучка, – разводит руками фотограф. – Но при этом занимаюсь фотосъёмкой уже более 20 лет и могу позволить себе сказать, что делаю это хорошо. А вот моя дочь сейчас учится в IT-колледже на графического дизайнера. И, по моему мнению, немного размазано у них обучение. Гораздо быстрее все необходимые знания, мне кажется, можно получить на практике. В своё время мне удалось набраться опыта в США. Хотя я туда ездил от языковой школы обучаться английскому. За полгода повезло посетить множество различных семинаров, мастер-классов для фотографов в Лос-Анджелесе. Один из них, например, проходил в автомобильном музее. Тогда я много изучал специальной литературы: учебники по живописи, искусству съёмки, композиции, обработке…

И по психологии. Ренат признался, что умение наладить контакт с людьми во время съёмки требует определённых навыков. А чтобы получить насыщенные, эмоциональные кадры, нужно дать человеку повод для улыбки.

– Чтобы получать живые эмоции в кадре, я могу рассмешить человека, пошутить, – хитро щурится фотограф. – Или, допустим, если снимаю пару, то прошу девушку сказать мужчине на ухо, что сегодня будет вкусный ужин. И пока они там разговаривают, смеются – это идеальная картинка для фото.

Кроме этого, Ренат постигал особенности фотожанров. Оказалось, что их, как в кинематографе, различают множество.

– Есть стрит-фото (уличная съёмка), микрофотография (многократное увеличение изображения в десять раз и более), жанровая фотография, – перечисляет фотограф. – Натюрморты, пейзажи – да-да, совсем как в живописи – и многое другое.

На вопрос, что же фотографу нравится снимать больше всего, ответил, что для него в большей степени интересна история снимка.

– Люблю работать с портретами, – говорит Ренат Мансуров. – Но не так, чтобы человек просто сидел на стуле там и смотрел в камеру. Я прямо скрупулёзный в этом плане. Для меня важно передать детали, атмосферу, настроение. Очень нравится стрит-фотография или репортажный формат. Или, например, если я снимаю художника, то обязательно у него в студии, чтобы были видны его руки, краски. Может, это будет момент, когда мастер в процессе работы…

Наш герой – опытный и достаточно известный фотограф. Но при этом отмечает, что никогда не помешает узнавать что-то новое.

– Есть такое выражение: чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я не знаю ничего, – смеётся он. – Как и в любой другой сфере, мне всегда есть к чему стремиться. Да, на сегодня я достиг определённых высот, считаю, что могу заявлять о себе. Но не забываю, что никогда не нужно стоять на месте. Важно всегда двигаться вперёд, расти, развиваться.

Дальше – больше

К слову, заявить о себе Ренату Мансурову с успехом удалось на открытии персональной выставки в областном Музее искусств в Усть-Каменогорске, которая продлится до 24 ноября. Мы уже рассказывали своим читателям о вернисаже «Удивительный макромир», куда вошли более 30 фотокартин с насекомыми, растениями и животными ВКО с увеличением изображения в семь-восемь раз.

– В последние несколько лет я увлёкся макрофотографией. Очень нравится эта техника, – поделился Ренат Мансуров. – В первую очередь потому, что в этом жанре я не ограничен желаниями заказчика. Я работаю для души, снимаю что хочу. И, кстати, чтобы сделать потрясающие кадры, совершенно необязательно предпринимать какие-то специальные поездки, искать локации. Многое из того, что представлено на выставке, я нашел просто у нас недалеко за городом. Часть снимков я сделал на даче, во дворе. И, кстати, то, что вошло в экспозицию, отобрано из десятков тысяч снимков.

Увеличение кадра в технике макросъёмки требует специальной обработки, поскольку фокус камеры работает таким образом, что, делая крупнее голову пчелы, размывает, к примеру, лапки. Некоторые снимки фотограф буквально собирал по частям, накладывая одно изображение на другое, добиваясь полноценной картинки. На подготовку снимков для такой фотовыставки Ренату понадобилось два года.

– У меня нет каких-то специальных макрообъетивов, – отметил фотограф. – Но я использую технику макроколец. То есть через специальный переходник объектив переносится, отодвигается от фотоаппарата и получается приближение. И в зависимости от того, на сколько таких колец расстояние от фотоаппарата переносится, точка фокусировки становится ближе. Так регулируется степень приближения.

Немало сложности представляет ещё и тот факт, что живность не готова позировать фотографу. Поэтому Ренат использует некоторые ухищрения, чтобы на пару-тройку мгновений зафиксировать некоторых своих «моделей».

– Для насекомых я использую специальный мягкий зажим, – уточняет он. – Им это не приносит вреда, а мне позволяет успеть сделать серию фотографий за эти несколько секунд. Я так осу снимал. Конечно, поначалу насекомое какое время трепыхается, но потом замирает – и я тут же: чик-чик-чик – нажимаю на кнопку камеры. А вот муравей попался строптивый. Никак не успокаивался. Его пришлось одним кадром снять. Они ещё и кусаются иногда. Потом я их отпускаю, конечно. Кстати, осу я нашёл у себя дома между оконными рамами.

Свой выбор в тематике выставки Ренат Мансуров обосновал просто.

– Это то, что нравится мне самому и чем бы я хотел поделиться, – улыбнулся фотохудожник. – Это не постановочные фото. Всё очень живое и настоящее. А для меня это самое главное. Когда удаётся поймать какой-то особенный момент в кадр, я радуюсь, наверное, как ребёнок. И сразу хочется это кому-то показать. Такая работа очень вдохновляет. Нелегко, на самом деле, собрать коллекцию снимков, которые бы сочетались между собой и не уступали бы друг другу по уровню. В будущем, возможно, я соберу подобную экспозицию в жанре стрит-съёмки.

Современность и классика

Несмотря на популярность цветных снимков, современной фотографии не чуждо чёрно-белое изображение.

– В некоторых случаях, убирая цвет, фотограф меняет восприятие снимка, – объяснил Ренат. – На портретах этот эффект выглядит очень гармонично. Такое лаконичное чёрно-белое изображение побуждает зрителя больше обращать внимание на то, что происходит на снимке, не отвлекаясь на буйство красок. Или, допустим, чёрный фон. Прекрасно подчёркивает выразительность снимка на цветном фото.

При этом фотограф добавил, что он далеко не поклонник активной ретуши.

– Любая обработка зависит от того, какой результат ты стремишься получить, – считает Ренат. – Если важна документальность, то снимки остаются практически в том виде, в каком они были сделаны. Если мы говорим о каких-то художественных работах, то без спецэффектов, конечно, не обойтись.

Хотя Ренат давно работает с цифровыми фотографиями, он убеждён, что снимки, напечатанные на бумаге, более ценны. Как человек, знающий, чего стоит творческий труд, предпочитает относиться к фотографиям, как к объектам искусства.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой