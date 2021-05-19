Креативные идеи юных гениев

Дистанционный областной ІТ-хакатон Jastar Time прошёл в Восточно-Казахстанской области.

Хакатон прошёл с 13 по 14 мая в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» Восточно-Казахстанским региональным центром новых технологий в образовании Управления образования ВКО. В этот раз он состоялся в онлайн-режиме. Его участниками по традиции стали школьники, студенты региональных высших учебных заведений и организаций технического и профессионального образования.

– Мероприятие прошло в целях привлечения школьников, студентов колледжей и вузов к созданию инновационных решений для региона, повышения интереса и вовлечённости молодёжи к обучению в области информационных технологий и развития ІТ-навыков, формирования высококвалифицированных кадров в IT-сфере, – сообщили организаторы.

В целом в ІТ-хакатоне принимали участие 22 команды из разных точек региона. В течение двух дней талантливые ребята выполняли задания по двум тематическим направлениям.

Школьники возрастной категории 14+ создавали развивающие и интеллектуальные игры для тренировки памяти, воображения, мышления и логики. Студентам предстояло создать систему прокторинга для подтверждения личности экзаменуемых (тестируемых), наблюдения за их поведением и отслеживания использования сторонних приложений.

– В дальнейшем разработанная хакатонцами система поможет следить за процессом тестирования или сдачи экзамена в режиме онлайн. Она включает в себя верификацию тестируемого и наблюдение администратором (проктором) за его поведением и экраном компьютера в ходе теста, – рассказали в Восточно-Казахстанском региональном центре новых технологий в образовании.

Стоит отметить, экспертами и менторами интеллектуального марафона стали представители IT-компаний, образовательных, научных и общественных организаций, а также предприятий области.

Согласно результатам ІТ-хакатона Jastar Time, Гран-при среди школьников возрастной категории 14+ заняла команда NEXT КГУ «Средняя школа № 4 имени Сагадата Нурмагамбетова» Усть-Каменогорска. На первом месте – Stars КГУ «Георгиевская средняя школа» Жарминского района, на втором – «ЭЛ» КГУ «Экономический лицей» Семея. На третьем месте расположилась команда под названием «Алтай» КГУ «Школа-лицей города Алтай» района Алтай.

Среди студентов возрастной категории 16+ Гран-при завоевала команда «Жастар» Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева. Первое место – за Team EKU Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова. Второе место заняла команда Cyberpolitechnik Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа, третье – RealZealot Казахстанско-Американского свободного университета.

Гульжан Естаева

Фото Восточно-Казахстанского регионального центра новых технологий в образовании