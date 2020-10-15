Креативная лаборатория 

Работа в новом формате креатив-лаборатории для тренеров Гражданского Альянса ВКО очень интересна и полна приятных неожиданностей.

С тем, что имиджевое воплощение хорошей идеи должно быть популярным, узнаваемым, интересным, никто не спорит. Но зачастую базовая мысль или идея становятся штампом. Как, например, «здоровый образ жизни» или «патриотическое воспитание». Внутри этих понятий всё очень многогранно и интересно, но постоянное частое использование делают их плоскими, стереотипными.

– Приблизительно, то же самое – с темами межэтнического согласия, толерантности, этничности, – говорит исполнительный директор объединения юридических лиц «Гражданский Альянс ВКО» Ольга Бобрышева. – Внутри живые люди, уникальные взаимоотношения, колоссальная работа, масса примеров и историй. А снаружи суховатые, хотя и вполне понятные формулировки. Именно поэтому включается в действие креатив-лаборатория. Формат, при котором допустим полёт фантазии, свободная мысль и атипичные установки. Молодёжное сообщество всегда с энтузиазмом включается в такую работу, ведь футболка, кепка, брелок с забавным, философским или просто «врезающимся» в память месседжем – вещь зачастую желаемая к обладанию. А итогом таких креатив-лабораторий, конечно же, станет производство имиджевых сувениров с наработками участников.

По словам Ольги Бобрышевой, в этом году проведена не одна лаборатория, как планировалось, а две. Тем самым удалось задействовать разных участников, подискутировать и покреативить на разные темы. Здесь, безусловно, карантин сыграл в плюс проекту «Укрепление межнационального согласия».

А впереди производство и непременная встреча, где состоится вручение имиджевых воплощений – брелоки, блокноты, футболки, магниты найдут своих обладателей и станут напоминанием о важном и значимом – межнациональном согласии, толерантности, единстве.

– Мероприятия проводятся в рамках проекта «Укрепление межнационального согласия» при поддержке областного Дома дружбы – центра общественного согласия, – добавила Ольга Бобрышева. – Встречи с активистами, дискуссии, интересные темы и харизматичные спикеры ждут каждую пятницу, с 16.00. Мы будем рады всем!

Ева Ким