Красотой по коронавирусу

Пандемия по-разному отразилась и на работе сельских предпринимателей.

Череда ограничений работы салонов, магазинов уменьшила количество клиентов, а значит сократила доходы малого и среднего бизнеса. В этих условиях, которые впору назвать тестом на выживание, остались на плаву и не растеряли круг своих клиентов далеко не все. Но положительных примеров всё же больше.

Парикмахер с 39-летним стажем Ольга Задонцева говорит, что её небольшой салон, несмотря на трудности, продолжает функционировать. Приходят женщины и мужчины, молодёжь, чтобы привести в порядок волосы, а то и кардинально обновить образ. Уходят непременно с хорошим настроением.

– Делаю все виды мужских и женских стрижек, – рассказывает она. – Среди услуг есть ещё женская химическая завивка. Вкусы и мода у людей меняются, и в нашей профессии надо постоянно совершенствоваться. Кое-что беру на вооружение из интернета, в общем, на месте не стоим. За годы работы у меня сложился круг постоянных клиентов. Стараюсь оправдать их доверие.

Ольга Ивановна родилась и выросла в Курчуме. После окончания средней школы имени Юрия Гагарина отправилась в Зыряновск (ныне Алтай) учиться на парикмахера в профтехучилище. После двух лет постижения профессии с дипломом вернулась в родное село. Стала самым молодым мастером районного быткомбината.

В девяностые годы предприятие расформировали, и надо было искать пути выживания. Наша героиня вместе с лучшей подругой Людмилой Кизиловой рассудили так: хоть и времена на дворе тяжёлые, а потребность в красоте не отменить. В общем, открыли своё ИП, арендовали помещение в центре села и продолжили стричь людей. Наведением красоты два мастера занимаются по сей день.

Как призналась Ольга Задонцева, менять однажды выбранную профессию она не думала никогда. Объясняет всё просто.

– Мне эта работа нравится, – говорит парикмахер. – Она дарит живое общение с людьми. Поговоришь с ними, и плохого настроения как не бывало.

Вообще, создавать и искать красоту эта женщина стремится не только на работе с ножницами в руках. Её домашний двор всё лето утопает в цветах. Только роз насчитывается порядка 20 кустов. Окинет взором всякий человек эту красоту, вдохнёт несравненные цветочные ароматы и прибавляется позитива, улучшается душевный настрой. А это помогает в делах, в том числе бороться с коронавирусом.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район