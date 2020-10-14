Красота требует жертв? 

Результаты благоустройства Усть-Каменогорска в большинстве своём радуют горожан и гостей города. Однако порой наведение такой красоты требует определённых жертв…

Круг проблем, с которыми приходится разбираться городскому руководству, довольно широк: от коммунального хозяйства до защиты прав жителей областного центра. И, увы, не всегда получается прийти к консенсусу, иногда справедливая позиция одной из сторон может быть установлена только в суде.

Так, ровно год назад на личный приём к акиму области Даниалу Ахметову пришёл директор ТОО «Агентство по распространению печати «Регион» Сергей Меньщиков. Предприниматель рассказал, что с закрытием 40 газетных киосков «Казпресс» в 2018 году резко сократились тиражи печатных изданий, а ряд его сотрудников может потерять работу. Он попросил поддержку для своего бизнеса, который с каждым годом становится всё более уникальным. Таких сетей распространения печатных изданий в республике не так уж много.

– Общество деградирует, если не читает, а в Интернете зачастую распространяют недостоверную, противоречивую информацию, – отметил Сергей Меньщиков. – Мой коллектив состоит из 50 человек, 47 из них – это женщины, средний возраст которых составляет 55 лет. И они рискуют остаться без работы, потому что предприятие стоит на грани рентабельности. Мы обращались в акимат города. В прошлом году с десятью специализированными киосками газетно-журнальной продукции продлили срок аренды земельных участков, а с шестью – нет. Нужна поддержка в виде социального заказа или какой-то иной вариант.

Аким области обещал разобраться в ситуации, дал поручение акиму города оказать содействие в решении этого вопроса. Глава региона также пояснил, что облик Усть-Каменогорска меняется, и в нём не место неказистым объектам. Так, уже демонтировано более 200 киосков, не вписывающихся в новый архитектурный облик города. Однако власть готова пойти навстречу бизнесу, продлив договор ещё на один год и посодействовав в получении кредита с минимальной процентной ставкой на семь лет. Возможен вариант размещения государственного социального заказа в этих точках распространения информации. Но киоски непременно должны иметь современный дизайн, как, например, в Москве и других крупных городах.

Помимо эстетической составляющей благоустройства, важную роль играет и функциональность объектов. В частности, речь идёт о повышении доступности инфраструктуры для лиц с особыми потребностями, что, к слову, также является важным показателем цивилизованного и развитого общества.

– По этому вопросу сейчас идут судебные слушания, – пояснил советник акима Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов. – Наша главная задача – это изменение облика киосков согласно поручению акима области. Многим представителям малого и среднего бизнеса ещё год назад направили уведомления, что пройдут процессы обновления. Есть реальные примеры, когда представители фастфудов, овощных киосков, ларьков стабилизационного фонда поменяли устаревшие конструкции на более современные, тёплые. Мы не хотим закрыть бизнес, нам этого не нужно, наоборот, стараемся помогать в развитии предпринимательства. В данном случае если бы бизнесмен пошёл навстречу, начал модернизацию, создал бы более комфортные условия для своих сотрудников, для тех же женщин предпенсионного возраста, чтобы они не сидели на морозе в этих маленьких железных будках, конечно, ему продлили бы срок аренды. Но изменений не последовало. В каком состоянии ларьки стояли, так и стоят. Сроки аренды истекли, поэтому мы попросили в некоторых точках убрать эти строения.

Со своей стороны предприниматель сетует, что подписал обременения к договору аренды, где были прописаны изменения внешнего вида киосков. Комиссия вынесла вердикт, что это справедливо. А ситуация такова, что финансовых возможностей на обновление нет!

– Во время пандемии КВИ продажи и так упали, – добавил Сергей Меньщиков. – Суд проиграли, но не сдаёмся – подали апелляцию, написали обращение к Президенту страны, собрали подписи, обратились в областную Палату предпринимателей. Осталось всего десять киосков, которые «тащат» всю сеть. Если их закрыть, республиканскую прессу будет просто негде купить.

Безусловно, в решении любого вопроса главное – оставаться в рамках правового поля, ведь перед законом все равны.

Ева Ким