Красавица в мундире

В рядах Вооружённых Сил РК немало представительниц прекрасного пола. На своих хрупких плечах они носят погоны со знаками отличия и наравне с мужчинами исполняют свой долг перед Родиной.

Ефрейтор Нургуль Айманбетова служит по контракту в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона. Она уроженка Кокпектинского района. В 2006 году окончила Восточно-Казахстанский государственный университет им. Сарсена Аманжолова. С 2007 по 2015 год работала преподавателем в Казахской академии спорта и туризма. Является магистром социальных наук по специальности «психология».

В рядах Вооружённых Сил РК Нургуль служит с ноября 2017 года специалистом-радиотелефонистом воинской части Усть-Каменогорского гарнизона. Отличник боевой и государственно-правовой подготовки. Наряду со службой, совершенствует своё мастерство в профессиональном спорте.

– В армию я пошла по призванию, – делится Нургуль Айманбетова. – Свои профессиональные навыки планирую развивать в сфере военной психологии. Не считаю военную службу неженским делом, чувствую себя на своём месте.

Девушка достигла определённых высот и в спорте. Она кандидат в мастера спорта по вольной борьбе и рукопашному бою. Призёр Вооружённых Сил по летнему многоборью – заняла второе место в пятиборье. Также является призером ВС РК по зимнему многоборью (второе место). Обладатель знака «Воин-спортсмен» 1-й степени. Призёр в номинации «Воин мира» Регионального командования «Шығыс» 2018 года и победитель в этой же номинации в 2019 году.

– Кроме того, наша воин-красавица входит в состав сборной ВКО по полиатлону (совокупность видов спортивного многоборья), – с гордостью отмечает начальник пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона майор Нуржан Малгаждаров. – Также она победитель городских и областных соревнований по этому виду спорта. Член Казахстанской ассоциации спортивных психологов. Многие её статьи на спортивную тематику опубликованы в разных изданиях. Отмечу, что учебное пособие «Психология спорта» вышло в свет в 2015 году.

Сейчас ефрейтор активно готовится к зимнему многоборью Вооружённых Сил Республики Казахстан и чемпионату Казахстана по полиатлону, где будет представлять наш регион. На областном отборочном турнире она показала лучший результат и удостоилась звания кандидата в мастера спорта.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы Усть-Каменогорского гарнизона