Козырная карта

С 19 июня общественный транспорт Усть-Каменогорска перейдёт на бесконтактную систему оплаты.

В эту субботу в автобусах областного центра будет запущена система электронного билетирования (СЭБ). Это наиболее популярный общественный транспорт в городе (до этого система заработала в трамваях и маршрутных такси), основным платёжным средством которого станет транспортная карта Oskemencard.

ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Проект СЭБ реализуется в рамках государственно-частного партнёрства между IT-компанией IBA и отделом ЖКХ Усть-Каменогорска, Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог и Центром управления пассажирскими перевозками.

– Одной из специализаций нашей компании являются транспортные проекты, ими мы занимаемся не один десяток лет. У нас есть собственные разработки, которые мы внедряем в Усть-Каменогорске: автоматизированная система оплаты проезда (IBA AFC) и автоматизированная система диспетчерского управления пассажирским транспортом (IBA AVM). Они успешно работают на протяжении многих лет в Беларуси, – пояснил руководитель отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения ТОО «IBA Казахстан» Евгений Серегин. – Система электронного билетирования в Минске охватила весь наземный транспорт, метрополитен и поезда городских линий, а это более трёх тысяч единиц техники.

Оборудование, которое используется в СЭБ Усть-Каменогорска, производит компания IBA в Беларуси. Разработкой (включая программное обеспечение) и производством занимается одна компания, это позволяет поставлять оборудование в кратчайшие сроки и не зависеть от сторонних производителей, поставщиков и сервисных центров. Это важно, допустим, при расширении парка общественного транспорта или введении дополнительной техники на маршруты.

Напомним, реализация проекта началась в 2019 году. На базе дата-центра были размещены двадцать серверов для системы и обеспечена их бесперебойная работа (т.е. для системы не критичны скачки/падение электричества или какие-то температурные изменения). В 2020 году был осуществлён монтаж оборудования на транспортных средствах автопарков.

В начале 2021 года в тестовом режиме система заработала в общественном транспорте областного центра. Одним из первых перевозчиков, перешедшим на электронное билетирование, стал городской трамвайный парк.

– Система работает без сбоев, если есть какие-то неполадки, они связаны с подвижным составом или с электрооборудованием. К примеру, на начало марта мы перевозили 13 тысяч пассажиров в месяц, сейчас – 14 тысяч. Вопреки негативным прогнозам некоторых людей, пассажиропоток не снизился, – отметил директор ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска» Михаил Чайка. – Карточками пока пользуется всего восемь процентов населения, но, думаю, после запуска системы во всём общественном транспорте произойдёт значительное увеличение пользователей. Кондуктора тоже отмечают, что система удобна. Вообще, поступают положительные отзывы.

И это не удивительно. Ведь такая система оплаты обеспечивает прозрачность финансовых потоков. Перевозчики, используя эту систему, могут строить отчёты и показывать, какие категории граждан были провезены за разные промежутки времени, какие маршруты более популярны у пенсионеров, а какие – у школьников. С помощью СЭБ можно проводить мониторинг транспортных потоков, оценивать загруженность как отдельных маршрутов в целом или в определённые временные промежутки. Также благодаря системе диспетчеризации можно отслеживать работу перевозчиков – формировать отчёты о выходе транспорта на линию, об исполнении графиков движения.

ОДНА НА ВСЕХ

После введения СЭБ в автобусах у пассажиров появится возможность оплачивать проезд одной транспортной картой Oskemencard во всём наземном общественном транспорте города: автобусах, трамваях и микроавтобусах.

Карт три вида – обычная, школьная и льготная. Школьные выдают детям от 7 до 15 лет (бесплатно) в учебных заведениях, они не персонифицированные, и личные данные к ним не привязываются. Льготные – доступны всем, кто имеет право (в соответствии с законодательством РК) на проезд по льготным тарифам. Эти карты именные и передавать третьим лицам их нельзя, контроль за этим будет осуществлять специальная служба. Карты выдаются бесплатно, для этого нужно подать заявление в отдел занятости и социальных программ (проспект Шакарима, 149, каб. 2) или Центр управления пассажирскими перевозками (улица Жибек Жолы, 3) – кроме лиц старше 70 лет и детей.

Жители старше 70 лет могут написать заявление в филиалах Центра территориального управления акимата города. Обычная же карта – не именная и её стоимость составляет 500 тенге. Она не ограничена по времени использования (отметим, что аналогичными картами в Минске пользуются на протяжении многих лет, и они не испортились и продолжают функционировать). По сведениям из ЦУПП, уже выдано более десяти тысяч льготных карт и более 37 тысяч школьных.

Помимо этого, с помощью мобильного приложения Oskemenbus можно планировать поездки. Оно входит в систему диспетчерского управления – одного из важных составляющих СЭБ, и позволяет быть в курсе, когда общественный транспорт придёт на остановку, отслеживать его в режиме реального времени. Специалист также рассказал о надёжности транспортых карт, которыми будут пользоваться пассажиры.

– Карты Oskemencard изготовлены по стандарту MIFARE Plus, их невозможно подделать или продублировать, как-то «украсть» деньги с карты тоже нельзя, – заверил Евгений Серегин. – Валидаторы очень надёжны, изготавливаются из специального прочного полимера, который устойчив к внешнему воздействию. Конструкция ударопрочная и устойчива к высоким температурам, а электронная часть защищена от скачков напряжения. Валидаторы прошли наши внутренние краш-тесты, их можно назвать антивандальными. Также они соответствуют стандарту IP65 – полностью защищены от песка, пыли и струй воды со всех сторон.

Он заверил, что водитель не может самостоятельно отключить валидатор, к тому же все действия участников системы – водителей, пассажиров и контролёров – фиксируются в системе. Водитель всегда на связи с диспетчером благодаря бортовому помощнику МТВ-128, который установлен в кабине, в случаях отключения оборудования эта информация сразу видна онлайн.

Помимо этого, в городе создана специальная сервисная служба, в ней сейчас работает шесть бригад. Специалисты могут оперативно добраться до автобуса на линии и исправить возникшие неполадки.

– Автобусы, выходя из автопарка, проходят первичный контроль. Условно, если из трёх валидаторов не работает один, то автобус выходит на линию, но в сервисную службу сообщают о неполадке, и они, приняв вызов, могут подъехать к транспорту и оперативно исправить неполадку (примерно за полчаса). Если же не работает два или больше валидаторов, то автобус должен остаться в автопарке, – отметил Евгений Серегин. – К тому же, даже если все валидаторы в салоне автобуса не работают, пассажир может оплатить проезд картой в терминале водителя.

ПО-СТАРОМУ – ДОРОЖЕ

– Решение о введении дифференцированного тарифа уже принято. В автобусах и микроавтобусах тариф будет оставлять 90 тенге через систему и 130 тенге наличными, в трамваях – 80 и 120 соответственно, – рассказал директор Центра управления пассажирскими перевозками Аби Алменбетов. – После того как мы запустим систему в автобусах, если не возникнет никаких проблем, акимат города будет принимать решение непосредственно о дате введения дифференцированного тарифа.

Также он отметил, что если водитель микроавтобуса умышленно отказывается предоставить устройство для оплаты картой, то пассажир вправе не оплачивать проезд – и высадить его не могут.

С жалобами по этому поводу можно обратиться в call-центр ЦУПП по номеру 700-970 (по будням с 9.00 до 18.00).

Один из главных вопросов, который интересовал жителей города, – альтернативные способы пополнения карт и оплаты проезда. Директор ЦУПП рассказал о проделанной работе в этом направлении.

– Пополнение через мобильное приложение будет доступно в ближайшее время, так же как и сервис по онлайн-оплате – СМС и QR-код. Так как она будет безналичной, дифференцированный тариф применяться не будет. Этот проект мы реализуем совместно с компанией Beeline, договор уже подписали, – поделился Аби Алменбетов. – Также будет сервис онлайн-пополнения карт – через наше собственное приложение iCard или через web-сайт.

Приобрести карту Oskemencard можно в точках продаж:

«7я Маркет» – Ново-Ахмирово, 11а

«Адиль» – Аблакетка – улица Островского,6

ТД «Азия» – КШТ – проспект Ильяса Есенберлина, 19

ТД «Ануара» – улица Кабанбай батыра, 146/1

ТД «Аружан» – проспект Нурсултана Назарбаева, 42/2

ТД «Горизонт» – улица Михаэлиса, 4

Мини-маркет «Грильяж» – улица Южно-Аульская, 2/8

ТД «Даниель» – проспект Абая, 1/1 (2 точки)

ТД «Ел Енбек» – улица Менделеева, 12

ТД «Кокжал» – КШТ – проспект Казыбек Би, 5в

ТД «Мерей» – улица Кабанбай батыра, 76

ТД «Металлург» – проспект Нурсултана Назарбаева, 37

«Микен Маркет» – улица Казахстан, 64

ТД «Океан» – улица Утепова, 25/2

ТД «Старт» – проспект Абая, 5

ТД «Император», 0 этаж – проспект Ауэзова, 28

ТОО «ЦУПП» – улица Жибек Жолы, 3

У-Ка Вокзал – улицы Мызы

ТД «Универсам» – проспект Нурсултана Назарбаева, 91

«Харизма» – улица Бажова, 333

ТД «Эмилия» – проспект Ауэзова, 11/1

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева