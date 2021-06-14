Комфортная среда обучения

Кабинет виртуальной реальности, полностью оснащённый спортзал и место, отведённое для игры в шахматы и тогызкумалак… В селе Караул в общеобразовательной средней школе-лицее имени Абая созданы все условия, чтобы детям было легко и интересно получать знания.

Это учебное заведение на 300 мест открылось в прошлом году в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы. Знания на казахском и русском языках здесь получают 646 учащихся. Обучают их 87 учителей.

– Успеваемость у ребят хорошая. В этом году в Едином национальном тестировании участвовали 42 наших выпускника. Среди них есть пять претендентов на знак «Алтын белгi». Все они получили хорошие баллы, – рассказала заведующая учебной частью школы Гульшат Тайбулова. – Лучший результат показала Аружан Мейрамбеккызы. Она набрала 129 баллов из 140 возможных.

Можно с уверенностью сказать, что школа-лицей не уступает другим учебным заведениям, находящимся в областном центре, по материально-технической базе. Помимо предметных кабинетов, оснащённых интер-активными досками и компьютерами, которые, безусловно, подключены к Интернету, здесь есть и специальные классы.

Один из них – кабинет виртуальной реальности. Его ресурсы позволяют визуализировать сложные процессы, проделать определённый эксперимент, который невозможно осуществить в реальных условиях. Помогают учащимся в этом очки виртуальной реальности.

В кабинете мультимедийной журналистики есть всё необходимое для деятельности юных корреспондентов и дикторов – камера, микрофон-петличка, звукозаписывающая техника и многое другое. В здании школы оборудован пресс-центр, где ребята могут брать интервью у гостей, записывать выпуск новостей. Здесь их учат грамотно говорить, правильно вести себя перед камерой, задавать вопросы собеседнику.

– Мы выпускаем рукописный журнал «Абай ұрпақтары». В будущем планируем создать свой музей, в котором будет храниться и архив журнала, – говорит Гульшат Тайбулова.

В кабинете робототехники найдутся полезные учебные пособия, приборы и технические средства обучения. Используя их, школьники изучают принципы роботостроения, электроники, механики, информатики и других дисциплин. По словам завуча, детям очень нравится заниматься в этом классе. Ведь из множества деталей они могут собрать различных роботов, всё зависит лишь от их воображения. Для того чтобы эти сложные механизмы выполняли те или иные функции, нужно написать программу.

Укомплектован и IT-кабинет. В этом классе ребята изучают программирование, повышают цифровую грамотность, раскрывают свои таланты. Кто знает, возможно, в ближайшем будущем как минимум один из учащихся этой школы станет успешным специалистом в сфере IT-технологий.

Также в здании находится кабинет инклюзивного образования с рабочей зоной педагога, учебной зоной со специальным оснащением и зоной отдыха и эмоциональной разгрузки. В целом в школе шесть учащихся с особыми образовательными потребностями, ещё трое ребят учатся на дому.

– Свободное от учёбы время дети могут проводить, занимаясь в кружке «Абай ұрпақтары», классе акынов, клубе «Абай әлеміне саяхат», который открыл поэт Сайын Назарбекулы, – пояснила Гульшат Тайбулова. – У нас есть зал Абая, куда учащиеся приходят отдохнуть и почитать книги, посвящённые жизни и творчеству великого поэта. Имеются книги со звуковыми элементами, стоит нажать на кнопку, и зазвучат произведения Абая Кунанбайулы. На втором этаже находится холл, где оборудовано место для игры в шашки, шахматы и тогызкумалак.

Физической культурой ребята занимаются в спортзале. Здесь есть всё, что нужно для полноценного проведения урока – инвентарь для игры в баскетбол, волейбол, шведская стенка, канат, кольца и многое другое. Как следует подкрепиться можно в школьной столовой. Бесплатное одноразовое горячее питание здесь получают 260 школьников. Дети питаются посменно, так как помещение рассчитано на 60 детей.

Нельзя не упомянуть о храме мудрости этого учреждения. Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 29 тысяч книг вместе с учебниками. Кроме того, у входа в помещение находится стенд с QR-кодами. С помощью смартфонов юные читатели могут отсканировать QR-код и ознакомиться с произведениями известных писателей и поэтов. В читальном зале находятся компьютеры, подключённые к Интернету.

– В течение года у нас проходит акция «Кітапханаға кітап сыйла» («Подари книгу библиотеке»). Так наш фонд пополнили ещё 500 изданий. В основном книги дарят ученики и учителя, ветераны, руководители разных учреждений, выпускники. На постоянной основе действует буккроссинг. Дети берут с полки понравившуюся книгу, а взамен оставляют свою, – поделилась библиотекарь Гульшат Куанышкызы. – Ребят читающих немало. Многие интересуются произведениями Абая Кунанбайулы, Бердибека Сокпакбаева, Марка Твена.

По её словам, в этом году ученица восьмого класса общеобразовательной средней школы-лицея имени Абая Балгын Жанибеккызы участвовала в республиканском конкурсе «Оқы және жеңіске жет» («Читай и побеждай») и заняла первое место.

Гульжан Естаева

Фото Ануара Тюлюбаева

Абайский район