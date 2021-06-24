Комфорт пассажирам и выгода перевозчикам

Перевозчики Усть-Каменогорска намерены обновить автопарки и перейти на электронную систему оплаты проезда.

Пресс-служба акимата ВКО сообщила, что глава региона Даниал Ахметов встретился с перевозчиками Усть-Каменогорска.

Представители трамвайного и автобусных парков областного центра затронули тему электронного билетирования, которая уже позитивно зарекомендовала себя в других городах Казахстана. Она позволяет обеспечить прозрачность работы в сфере пассажирских перевозок и оплаты проезда, что особенно актуально для местных автопарков, которые тесно сотрудничают с владельцами частных автобусов.

Участники встречи также обсудили важные вопросы субсидирования. При этом, по словам представителей перевозчиков, система электронного билетирования способна отражать достоверное количество пассажиров льготных категорий. Полученные данные позволят точнее рассчитать размер выделяемых субсидий из бюджета.

Рассмотрен и другой важный вопрос – обновление автобусного парка. Закупка нового транспорта обеспечит необходимый уровень комфорта пассажирам, а также строгое соответствие существующим условиям конкурсов на обслуживание маршрутов. Но, в первую очередь, это забота о безопасности жизни и здоровье пассажиров, охране окружающей среды и воздушного бассейна. Некоторые компании-перевозчики из областного центра выразили намерение приобрести технику в лизинг. Тем более, что государство и ЕБРР готовы оказать поддержку.

По итогам встречи достигнута договоренность, что перевозчики составят план развития своей отрасли. В него помимо всего прочего будут включены предложения по изменению маршрутов, а также механизмы обновления подвижного состава автопарков. Следующая встреча состоится через два месяца уже с принятием ряда конкретных решений.

В идеале партнёрство местных госорганов власти и перевозчиков должно представлять собой, как говорится, дорогу с двусторонним движением. В этом плане акимат области делает многое, чтобы на улицах города одинаково уютно чувствовали себя как перевозчики, так и пассажиры. Совершенствуются транспортная и дорожная инфраструктура. Положительные изменения уже налицо. Тот, кто утром едет на работу из микрорайона КШТ, в часы пик видит, что дорожных пробок и заторов скоро не будет. Получают завершённый вид просторные улицы и транспортные развязки до и после моста через реку Иртыш. Так и по многим другим объектам областного центра. На этом сделал особый акцент на встрече глава региона.

– Меняется наш город, расширяем улицы, – отметил аким области Даниал Ахметов. – Уже сделали проспект Сатпаева, расширили проспект Есенберлина, проспект Шакарима, улицу Потанина. Делаем сейчас выезд через Карбышева и Гагарина. Уже легче двигаться. Мне нравится, что наш город начинает обретать современный облик. Не узкие улицы, на которых длинный автобус кажется каким-то монстром. Это уже уходит в прошлое.

Добавим, что ремонт на дорогах неизбежно приносит временные трудности, но даже автолюбители с пониманием относятся к этим неудобствам. Ведь в Усть-Каменогорске ежедневно вводятся всё новые и новые правые повороты на перекрёстках. Это удобно и выгодно. Экономия времени, нервов, бензина, меньше выхлопных газов, вреда для пешеходов и ущерба для экологии региона. Работа ведётся в исторической и новой частях областного центра, а также в пригородных населённых пунктах.

Учитываются и интересы горожан, занимающихся физкультурой и спортом. Площадки, тренажёры, дорожки для велосипедистов. Улучшается освещение дворов и улиц для обеспечения безопасности граждан. Установка камер и систем наблюдения на проезжей части, в жилых массивах способствует соблюдению правил дорожного движения, принятию оперативных мер для охраны жизни и здоровья людей.

Даниал Ахметов дал позитивную оценку намерениям перевозчиков и выразил готовность оказать поддержку перспективным проектам, тем более, что для этого есть все удобные и прозрачные механизмы. Банк развития готов продолжать лизинговые программы в Семее и Усть-Каменогорске.

Представители перевозчиков поделились, в свою очередь, впечатлениями от состоявшегося диалога.

– Сегодня состоялась встреча с акимом области Даниалом Кенжетаевичем Ахметовым. Мы задали свои вопросы, связанные с субсидированием, обновлением подвижного состава, и вообще о развитии транспортной сети города, – говорит директор ТОО «VOSCA» Канат Калелов. – Мы получили довольно конкретные ответы на все заданные вопросы. Сейчас уже рассматривается субсидирование на несколько лет. Также рассматривалась возможность приобретения автобусов в лизинг и обновления подвижного состава. Буквально в течение двух месяцев должны решиться все вопросы.

Признают перевозчики и удобство системы электронного билетирования, которая на сегодняшний день признана во многих странах мира. В первую очередь это очень удобно для пассажиров.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета