Когда деревья были маленькими

В лесных хозяйствах Восточного Казахстана продолжают выращивать саженцы для того, чтобы позже увеличить лесную территорию региона и использовать их для озеленения городов и районов.

Как рассказали в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, для ведения лесного хозяйства в области функционируют три особо охраняемых природных территории, подведомственных Комитету лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, и 13 коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства, основными задачами которых являются охрана лесов от пожаров и самовольных рубок, лесовосстановление и лесозащитные мероприятия. Мы уже рассказывали о том, сколько молодых деревьев в этом году выращивают в Риддерском лесном хозяйстве, но не только оно занимается подобной деятельностью. Ведь согласно Посланию Президента страны Касым-Жомарта Токаева от 2020 года «Казахстан в новой реальности» в течение пяти лет, то есть до 2025 года, поручено высадить два миллиарда деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населённых пунктах страны.

Восточный Казахстан по праву занимает первое место по количеству лесов на территории области. К сожалению, из-за высокой пожарной опасности в этом году уже произошло 30 лесных пожаров, а значит деятельность по воспроизведению нашего природного богатства становится ещё более важной. Так, КГУ «Верх-Убинское лесное хозяйство» занимается выращиванием посадочного материала древесных пород.

– Здесь выращивают сеянцы берёзы повислой, ели, сосны обыкновенной, – рассказали в профильном управлении. – Также растят саженцы для озеленения городов. В 2023 году было передано 2700 молодых деревьев, в том числе ели – 1500 шт., берёзы – 1200 шт. В рамках реализации комплексного плана увеличения объёмов воспроизводства лесов и лесоразведения области лесным хозяйством на 2021–2025 гг. запланирована посадка 1890000 штук сеянцев на площади 456 га.

В ведомстве отметили, что на период с 2021 по 2023 год все поставленные задачи уже выполнены. Так, в 2021 году осуществлена посадка на площади 26 га, с учётом дополнения высажено 124000 штук сеянцев; в 2022 году – на площади 20 га посадили 106000 штук сеянцев; в текущем году на площади 30 га – 140000 древесной «молоди».

– Также в текущем году в лесном питомнике КГУ «Верх-Убинское лесное хозяйство» осуществлён посев семян сосны обыкновенной первого класса на площади 0,7 га, – рассказали специалисты управления.

Планируемый выход посадочного материала в 2025 году составляет 720000 шт. сеянцев. В течение летнего периода проводятся работы по уходу за посевами, прополка, полив, обработка посевов березы. Также специалисты лесхоза осуществляют подкормку удобрениями, в частности, аммиачной селитрой.

Весь выращиваемый посадочный материал пойдёт на создание лесных культур в 2024-2025 гг.

К слову, в управлении в очередной раз предупреждают о том, что с целью охраны лесов от пожаров в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на территории лесного фонда не допускается:

разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках повреждённого леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять пропитанный горюче-смазочными веществами материал в не предусмотренных специально для этого местах;

заправлять топливные баки при работающих двигателях внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим.

Мария Симонова