Книжная экскурсия в столицу

Ко Дню столицы в областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла книжная выставка, повествующая об основных этапах становления главного города страны.

Нур-Султан – не только главный город республики, визитная карточка и бренд Казахстана в глазах всего мирового сообщества. За прошедшие годы город превратился в общественный и культурный центр с особой, неповторимой архитектурой, который посещают туристы из разных уголков планеты.

История столицы – это история независимого Казахстана, неразрывно связанная с именем Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, чей день рождения также 6 июля. Сейчас, в год 30-летия Независимости, динамичный рост города – это олицетворение процветания страны, один из символов надежды и уверенности народа в своём будущем.

Ко Дню столицы в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А.С. Пушкина подготовили литературную выставку-экспозицию «Со столицей преображается страна». На ней представлены книги и сборники, рассказывающие об основных этапах становления Нур-Султана, об историческом решении Первого Президента о переносе столицы.

Находящийся в центре Евразии город Нур-Султан воплотил в себе три основные идеи народа Казахстана – мир, согласие и процветание. Через представленные материалы выставка знакомит с историческими вехами развития главного города страны. Согласно находкам археологов, представленным в книге «Астана. История столицы и края XIV – XIX в.в.», предком современной столицы было городище Бозок, основанное в VII веке. Остатки этого поселения земледельцев были обнаружены во время расширения городской черты. В 1830 году на правом берегу реки Ишим был возведён форпост, вокруг которого вырос город Акмолинск (книги «История города Акмолы» и «История Акмолы»). Расположение было выбрано так, чтобы избежать мест, где река ежегодно выходит из берегов. В 1961 году название города изменили на Целиноград. Об этом и о многом другом – в книге писателя и краеведа Андрея Дубицкого «Город на Ишиме». В 1992 году городу было возвращено историческое название Акмола. Следующее широко известное имя города – Астана. Такое буквальное переименование было связано со статусом, который он приобрёл.

О ключевых событиях в истории города рассказывают книги главного архитектора столицы Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева «В сердце Евразии», «В потоке истории», «На пороге XXІ века», «Эра Независимости». Работы Владимира Патракова «Астана – начало Евразии», ретроспективные заметки первого акима Астаны – Адильбека Джаксыбекова «Зажечь звезду – столицу» и «Так начиналась Астана» знакомят с важными событиями и достопримечательностями главного города страны. В столице широко развернута издательская деятельность: издательства «Фолиант», «Алакай», «Сарыарка», «Аударма» и ряд других выпускают качественную литературу самого разнообразного содержания. Кроме того, издаются литературно-художественные и научные журналы: «Кітап патшалығы», «Мәдени мұра/Культурное наследие» и многие другие. А в марте 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан.

– Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить его имя и называться Нур-Султан, – говорится в выступлении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, опубликованном в сборнике «Билік сабақтастығы. Преемственность власти».

Отметим, что в 2020 году была издана книга «Летопись лидерства», отражающая многогранную деятельность Елбасы, из которой можно узнать много интересного.

В 1999 году, по инициативе ЮНЕСКО, столица Казахстана была удостоена звания «Город мира» – это означает, что здесь в согласии живут представители самых разных религий и этносов. Среди наших земляков – писателей и общественных деятелей – есть люди, внёсшие свой вклад в дело процветания главного города страны. Это Садибек Тугел, издавший книги о столице «Астана – триумф независимости страны» и «История Астаны». Председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулетов, а также Алибек Аскаров, по инициативе которого была издана серия книг, посвящённых истории Казахстана, серия произведений, относящихся к золотому фонду казахской литературы, многотомник казахского фольклора, и поэтесса, доктор филологических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Жанат Аймухамбет. В этот список людей, которые своим трудом внесли особый вклад в 30-летнюю историю Независимости, входит и заместитель руководителя Национальной академической библиотеки столицы по информационным ресурсам Нуржан Жолдыбалинов – один из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана».

С помощью альбомов «Астана: XXI век», «Казахстан и мир», «Благодатная земля», «Астана» можно совершить экскурсию-прогулку по улицам и площадям столицы.

Сейчас Нур-Султан – яркий пример воплощения в жизнь ключевых положений «Рухани жанғыру»: стремление к обновлению, формирование новых ценностей, внедрение инновационных идей для построения лучшего будущего. Всё дальше и дальше в глубь времени будут уходить первые дни истории города. Но события всегда можно освежить в своей памяти, обратившись к книгам.

Дмитрий Одинцов

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