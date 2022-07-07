Рухани жаңғыру

Книга о жизни

07.07.2022
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В областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась презентация книги Елжана Акимбаева «Сүмбіленің сағымы».

Автор книги родился в 1964 году в селе Шынгыстай Катон-Карагайского района. В настоящее время проживает в Нур-Султане. В 2004 году в свет вышла его первая книга «Қырыққа біз де кеп қалдық», а в 2015 издано ещё одно произведение под названием «Өмір белестері». Стоит отметить, Елжан Акимбаев также является обладателем медали «Өр Алтай арысы».

– Первая часть новой книги Елжана Сейтенулы «Сүмбіленің сағымы» повествует о том, что автор видел, знал и испытывал в жизни. Вдумчивый читатель найдёт здесь много познавательных, поучительных, достоверных сведений. Самое главное, подавляющее большинство рассказов, можно сказать, почти всё, это ситуации, которые автор лично пережил. Книга этим ценна и интересна, – рассказала библиограф Гульбаршын Абылгазинова.

Вторая часть книги состоит из стихотворений о жизни, о родной земле. Здесь автор с дружеским, доброжелательным отношением передал свои мысли об обычной жизни, плодотворном творчестве предыдущего и последующего поколения, о современниках.

Кроме того, в сборнике читатели могут ознакомиться со стихами поэта, написанными для песен. Музыку к некоторым из них автор написал сам.

Гульжан Естаева

07.07.2022
750

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