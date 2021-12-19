Ключ к успеху – интеллектуальный капитал

Национальная система образования, как и другие сферы, развивалась в сложных экономических условиях. Однако благодаря стратегическому видению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева удалось сформировать уникальную казахстанскую модель образования, направленную на повышение качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворение потребностей личности, общества и государства.

С первых дней обретения Независимости Нурсултан Назарбаев неоднократно подчёркивал, что образованная нация – залог устойчивого развития: «Наша молодёжь должна учиться, овладевать новыми знаниями, обретать новейшие навыки, умело и эффективно использовать знания и технологии в повседневной жизни».

В первую очередь, для повышения качества образования, соответствующего требованиям XXI века, была сформирована нормативная правовая база, а также разработаны государственные программы, призванные ускорить процесс трансформации действующей системы.

Стоит отметить, что изменения коснулись всех уровней образования. Это, безусловно, говорит о комплексном подходе. Что касается дошкольного образования, то, по официальным данным, за годы Независимости в Восточно-Казахстанской области было построено 278 детских садов. На сегодняшний день они полностью удовлетворяют потребность в развитии, социализации и качественной подготовке детей к школьной жизни.

Пожалуй, больше всего трансформации подверглась система общего среднего образования. Так, за эти годы в регионе возвели 147 школ. Решена проблема аварийности зданий и трёхсменных школ.

Требование сегодняшних реалий – конкурентоспособная в полиязычной среде личность. В своём Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Нурсултан Назарбаев подчёркнул: «Выпускники школ должны знать казахский, русский и английский языки. Результатом обучения школьников должно стать овладение ими навыками критического мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации». На протяжении последних пяти лет в рамках проекта «Развитие трёхъязычного образования» в Восточно-Казахстанской области проводится повышение профессионального уровня учителей языковых дисциплин. Результаты налицо. Так, за этот период показатель владения методикой обучения повысился с 14 до 89 процентов, качество знаний учащихся – с 53 до 62 процентов.

В этом году в регионе приступили к новому трёхлетнему этапу проекта по повышению качества преподавания практическому казахскому языку для школ с русским языком обучения. Для этого по углубленной программе 200 педагогов прошли подготовку.

Особое внимание в системе образования уделяется формированию цифровой грамотности. Так, согласно официальным источникам для повышения уровня знаний в сфере программирования и IT-технологий во всех 647 школах Восточно-Казахстанской области внедряется углубленная IT-программа по международному стандарту для учащихся и педагогов школ по IT-компетенциям: 3D-моделирование, программирование и робототехника.

Также учащимся предоставлена возможность заниматься научной деятельностью. К слову, на реализацию научных и Start-up проектов школьников и студентов с 2018 года выделено 25 грантов на сумму 23 миллиона тенге.

За годы Независимости изменился и статус педагога. Появилось новое поколение учеников, требовались новые методики преподавания, соответственно необходимо было подготовить специалистов. Для улучшения качественного состава учителей внедрена новая система аттестации.

В соответствии с законом «О статусе педагога» снижена нагрузка на ученика и учителя. Для повышения престижа профессии педагогов сокращена нагрузка с 18 до 16 часов, существенно повысилась зарплата педагогов. Учителя школ освоили информационно-коммуникативные и современные педагогические технологии, цифровые компетенции.

– Очевидно, что система образования сделала огромный шаг вперёд, – рассказала директор школы-лицея города Алтая Фатима Нагибаева. – С каждым годом страна развивалась, условия обучения становились лучше. Колоссальные средства были направлены на ремонт школ не только в городах, но и в отдалённых населённых пунктах. Появилось огромное количество бесплатных спортивных секций, творческих кружков. Открывается всё больше центров и кабинетов поддержки инклюзии. Получать знания в комфортных условиях стало доступно каждому ребёнку. Все большее распространение в школах получает образовательная программа на государственном языке.

Особое место в системе среднего образования занимает уникальный проект – Назарбаев Интеллектуальные школы, инициатором которого также стал Нурсултан Назарбаев в 2008 году. Стоит отметить, что основной целью создания сети НИШ в республике являлось предоставление возможности получить качественное образование в трёхъязычной среде для развития интеллектуального потенциала будущих лидеров.

Напомним, Восточно-Казахстанскую область представляют два учебных заведения. Обе НИШ ориентируются на углубленное освоение профилей естественно-научного цикла – Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления Усть-Каменогорска и Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления Семея.

За сравнительно небольшой отрезок времени НИШ доказали свою эффективность и стали флагманом в системе школьного образования. Выпускниками учебных заведений Усть-Каменогорска и Семея стали свыше 1700 учеников, которые продолжили обучение в Назарбаев университете, а также элитных зарубежных высших учебных заведениях.

Выпускники занимают достойную нишу в отечественных компаниях, госсекторе и других отраслях, добросовестно трудясь на благо родной страны.

– Назарбаев Интеллектуальные школы стали узнаваемы как в ближнем, так и дальнем зарубежье, о нас знают в мировом образовательном пространстве, – отметила директор Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Усть-Каменогорска Жупат Ерниязова. – С каждым годом растёт количество желающих обучаться в Интеллектуальных школах, а этот факт доказывает, что НИШ дают качественное образование, и этим они привлекательны сегодня.

Система профессионального образования за 30 лет увеличилась за счёт открытия новых учебных заведений почти вдвое. Существенно изменился подход к вопросу подготовки трудовых ресурсов. К примеру, по проекту «Жас маман» открылись десять Центров компетенций при базовых колледжах, оснащённых в соответствии с международными стандартами.

Студенты области участвуют в чемпионатах WorldSkills. К слову, два года подряд на республиканском чемпионате сборная команда нашего региона занимала первое место.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Елбасы для улучшения условий проживания студенческой молодёжи введено в эксплуатацию пять общежитий на 1520 мест, завершается строительство двух на 488 мест.

В регионе успешно реализуется проект «Білікті маман», о чём свидетельствует сокращение в пять раз за пять лет оттока выпускников в зарубежные вузы.

Современный рынок требует специалистов с гибким набором качеств и профессиональных знаний. На базе вузов появляются новые специальности. К примеру, в Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова открыто такое направление, как «Цифровая гуманитаристика».

– Цифровая гуманитаристика – это не просто погоня за модной фишкой, – подчеркнула главный научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Элеонора Столярова. – Это потребность подготовить специалистов к новым экономическим условиям таким образом, чтобы они чувствовали себя уверенно как в понимании социальных процессов, так и в сфере цифровых технологий. Это позволит им без страха смотреть в будущее и быть востребованными на рынке профессиональных услуг. Благодаря тому, что наша система понятна и интегрирована в глобальную образовательную систему, для нашей молодёжи открыты все двери. Это одно из самых важных достижений последних десятилетий.

Татьяна Кравченко

Фото из архива редакции