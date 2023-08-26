Классный час для педагогов

Получивший много положительных откликов проект «Гостевая семья» распространят по всем районам Восточного Казахстана.

Ошеломительный успех этого проекта и перспективы его дальнейшей реализации обсудили на региональном августовском совещании работников образования. Было отмечено, что им заинтересовались даже в других регионах страны.

Напомним, проект «Гостевая семья», направленный на углубленное изучение практического казахского языка с погружением в языковую среду, стартовал в этом году в период летних каникул. Для изучения казахского языка 67 подростков из пяти районов области отправились в Катон-Карагайский район. В течение 20 дней они жили в семьях сельчан и обучались казахскому языку.

Результаты проекта превзошли даже самые смелые ожидания.

Родители благодарили за гостеприимство и прекрасную организацию. Дети восторженно делились впечатлениями о том, как проходило обучение с погружением в языковую среду. Что важно, без зубрёжки.

– Каждый день был насыщенным: занятия, экскурсии, посещение музеев, просмотры фильмов, различные квесты, дискотеки, – рассказывает участница проекта Маргарита Проходова. – Мы учились готовить курт и баурсаки, играть на национальных инструментах. В семье, где я жила, было хозяйство, и мы даже пробовали доить коров. Очень жаль, что гостили только 20 дней, с удовольствием осталась бы там на всё лето.

За это время дети познакомились с природой и культурой края, участвовали в спортивных состязаниях. Также ребята посетили национальный парк и побывали на раскопках в Долине царей.

– Мы продолжим начатые программы по повышению качества обучения, полиязычию, гостевым семьям. Проект «Гостевая семья» – одно из наших ноу-хау, им заинтересовались даже в других регионах страны. В следующем году мы распространим этот опыт по всем

районам ВКО с учётом возможностей каждого из них, а также мнения педагогов, – отметил аким области Ермек Кошербаев.

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ

В ходе встречи с педагогами аким ВКО подчеркнул, что самой важной частью образовательного процесса является его доступность как для городского учащегося, так и сельского. Это позволит вырастить детей в равных условиях и максимально развить их потенциал.

– Необходимо внедрять систему подготовки наших детей к дальнейшей жизни, использовать программы микроквалификации, чтобы они имели возможность получать востребованные профессии ещё в школе, – сказал Ермек Кошербаев.

Глава региона особо обратил внимание на то, что главной целью преподавателей в результативном образовании должна стать помощь детям вырасти успешными счастливыми людьми, приносящими пользу себе и обществу в целом.

При этом учителя не должны оставаться один на один с подрастающим поколением. Всеобъемлющую поддержку педагогам будут оказывать власти региона.

Отметим, в этом году традиционная встреча работников образования изменила свой формат и масштаб. Августовское совещание «Справедливый Казахстан: качественное образование, честное поколение, успешная нация» охватило 20 регионов страны и продлилось два дня.

В ВКО участники конференции обсудили целый ряд мероприятий по комплексному улучшению качества образования в регионе. Все они напрямую пересекались с мерами, обозначенными в Концепции развития образования на 2022–2026 годы.

Так, поднимались вопросы повышения квалификации педагогов, совершенствования школьных программ, обеспечения комфортной и безопасной школьной среды, поддержки детей с особыми образовательными потребностями, а также развития технического и профессио-

нального образования.

КТО КРАЙНИЙ?

Дошкольное воспитание и обу-

чение – первый уровень системы образования и важная ступень социального формирования личности ребёнка. Как теперь в нашем регионе будут решать вопрос с очерёдностью в детские сады, также обсуждали на встрече.

На сегодняшний день в Восточном Казахстане функционируют 203 детских сада, в том числе 87 частных. В прошлом году свои двери для малышей открыли ещё шесть дошкольных учреждений, что позволило дополнительно охватить 800 детей.

– Активное привлечение частных инвесторов и предпринимателей, размещение государственного заказа позволило довести охват детей двух–трёхлетнего возраста дошкольным воспитанием до 97,8%, – сообщила руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышёва.

Однако, по её словам, своего места в детском саду всё ещё ждёт 1571 ребёнок. Согласно областному пошаговому плану для сокращения очерёдности в этом году должно быть создано 1537 новых мест. С января открыто только 375, т.е. всего 24%.

– Если в областном центре этот факт объясняется высоким уровнем миграции и активной застройкой микрорайона КШТ, то в районах такая картина неприемлема. Несмотря на наличие очерёдности, за последние три года новые детские сады вводились только в Усть-Каменогорске, Зайсанском, Уланском районах, – добавила главный педагог области.

Для решения этой проблемы, по словам Инессы Чернышёвой, совместно с региональной Палатой предпринимателей ведётся работа по привлечению потенциальных инвесторов и частных предпринимателей для создания новых мест в частных дошкольных учреждениях и размещения в них государственного образовательного заказа.

ТиПО ТРАНСФОРМАЦИЯ

Система технического и профессионального образования – одна из основополагающих, поскольку напрямую обеспечивает необходимыми рабочими кадрами экономику региона. В рамках областной августовской конференции педагоги проанализировали трансформационные процессы в этой системе.

В области функционирует 41 колледж, где ведут подготовку кадров по 101 специальности и 153 квалификациям. В них обучается более 18 тысяч студентов, из них более 12 тысяч – за счёт госзаказа.

Необходимо отметить, что ежегодно увеличивается государственный заказ на поступление в колледжи. На 2023–2024 учебный год выделено порядка шести тысяч мест по государственному заказу. В том числе по целевому госзаказу на основании заявок предприятий выделено 900 мест.

– Главным показателем качественной подготовки кадров является трудоустройство. В 2022 году его уровень составил 86,2%, – сообщила Инесса Чернышёва. – Расширяется круг социальных партнёров, которых на сегодняшний день уже 976.

Сейчас в 28 колледжах области внедрена дуальная система обучения. То есть, почти три тысячи студентов учатся и закрепляют полученные знания на 448 предприятиях региона. Меморандумы о шефстве заключены между 21 колледжем и 26 представителями бизнеса. Основными его направлениями являются: содействие по оснащению материально-технической базы, помощь при трудоустройстве выпускников, организация практики и наставничества.

– Кроме того, для подготовки кадров в области функционируют пять Центров компетенций по востребованным специальностям, на базе которых организуется практическое обучение, дающее возможность студентам из колледжей проходить обучение на современном оборудовании, соответствующем мировым стандартам WorldSkills, – добавила она.

Стала новой и система оценки результатов обучения студентов. В 13 колледжах проведены демонстрационные экзамены с участием работодателей.

Вместе с тем, в этом году три колледжа области принимают участие в экспериментальном пилотном проекте по обучению учащихся 10–11 классов одновременно в школе и колледже для получения рабочих квалификаций.

– На сегодняшний день принято 54 заявления от школьников, приём документов продолжится до 28 августа в Усть-Каменогорский колледж строительства, Казахстанско-Корейский колледж «Квансон» и в школу-интернат-колледж села Маркаколь, – отметила руководитель Управления образования ВКО.

В целом, трансформация системы ТиПО с учётом потребностей экономики страны – одна из ключевых задач на новый учебный год, поставленных перед системой образования.

НА «ТЫ» С IT

Особое внимание при обсуждении самых актуальных вопросов уделили развитию цифровых навыков педагогов.

Убедиться в необходимости их получения многие учителя смогли несколько лет назад, в период пандемии коронавирусной инфекции, когда все школьные занятия проводились в онлайн-формате. Развитие технологий не стоит на месте, и уже после этого многое изменилось, усовершенстовалось.

Поэтому, одна из главных задач властей региона – подготовить специалистов, которые обучали бы преподавательский состав школ цифровым навыкам, ставшим необходимыми в их повседневной деятельности.

– Это уже обязательное условие, и учителям нужно иметь соответствующие компетенции. Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. А технологии должны быть инструментом ускоренного обучения, – поделился своим видением аким ВКО Ермек Кошербаев.

Приятным завершением конференции стала церемония награждения лучших педагогов области. Грамотами, благодарственными письмами и медалями были отмечены учителя из городов и районов Восточного Казахстана.