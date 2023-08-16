Киноночь под открытым небом

Необычной акцией в формате киноночи завершилась республиканская Молодёжная неделя в Восточном Казахстане. «Movie night» стала итоговой в череде более 50 мероприятий, прошедших по всей области с 7 по 12 августа и приуроченных к празднованию Международного дня молодёжи.

За эти дни в ВКО прошли различные волонтёрские и экологические акции, ярмарки вакансий, концерты и семинары. В рамках благотворительной недели «12 добрых дел» волонтёры и представители молодёжных организаций посетили дома престарелых, детские дома и оказали помощь нуждающимся.

Не осталась без внимания и спортивная жизнь. В специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» города Усть-Каменогорска прошло спортивное мероприятие, посвящённое этому яркому празднику. Его организаторами выступили молодёжное крыло «Жастар рухы» при областном филиале партии AMANAT и Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

– Соревнования состоялись в рамках проекта «Мир без наркотиков» и направлены на привлечение внимания молодого поколения к ведению здорового образа жизни, пропаганду физической активности, – отметила председатель молодёжного крыла «Жастар рухы» при областном филиале партии AMANAT Корлан Тугамбаева. – Отрадно, что пришло очень много участников, значит, восточноказахстанская молодёжь выбирает спорт.

Участники в возрасте от 14 до 35 лет соревновались в разных видах спорта, таких как перетягивание каната, подтягивание с гирей, армрестлинг и бег на разные дистанции.

В завершение мероприятия победителей и призёров наградили грамотами и подарками. Также памятные призы вручили всем участникам.

Один из них – школьник из областного центра Иван Поминов. Подросток занимается армрестлингом и борьбой. Эти виды спорта привлекают его силовыми нагрузками и тем, что необходимо продумывать ситуацию на несколько ходов вперёд. Иван с удовольствием принимает участие в различных спортивных соревнованиях и занимает призовые места.

– Радует, что в нашем городе проходят такие турниры, – поделился юный спортсмен. – Считаю, что молодёжь должна активно участвовать в них. Заниматься спортом намного лучше, чем тратить время впустую, играя в телефоне или за компьютером.

Стоит отметить, что подобные спортивно-массовые мероприятия оказывают положительное влияние на дальнейшее развитие спорта в регионе. К примеру, многие представители молодого поколения, начиная заниматься спортом на любительском уровне, впоследствии представляют область на профессиональных соревнованиях и пополняют копилку наград медалями разного достоинства.

Финальным мероприятием Молодёжной недели 12 августа стала киноночь на острове Комсомольский (футбольное поле), организованная КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления общественного развития ВКО.

– Нашу «Movie night» поддержали представители крупного бизнеса и индивидуальные предприниматели, Легкоатлетический центр Ольга Рыпакова, ВКУ им. С. Аманжолова, ВКТУ им. Д. Серикбаева, КАСУ, молодёжное крыло «Жастар рухы» ВКО филиала партии AMANAT. Каждый из спонсоров предоставил призы и подарки, которые мы разыграли перед началом просмотра фильма, – рассказал директор областного МРЦ Данияр Жунусов.

В этот вечер посмотреть под открытым небом приключенческую комедию «Круиз по джунглям: Тайна Вальверде» собрались более ста человек разного возраста. Почти половина из них получила презенты – сертификаты на различные beauty-процедуры и квест-игры, актуальные для нынешней погоды брендированные толстовки и красивые этнокорсеты, а ещё – сладкие букеты, памятные подарки от вузов области и даже месячные абонементы в тренажёрный зал.

– Информацию про киноночь увидела в Instagram случайно. Оказалось, тут ещё и призы разыгрывают. Поучаствовали, посмотрели, зарядились энергией молодёжи, – говорит жительница Усть-Каменогорска Юлия Астафьева. – Формат мероприятия – супер, для нашего небольшого города кинотеатр под открытым небом – это классно! Хотелось бы, чтобы таких мероприятий и мест для их проведения было больше.

К слову, девушке всего тридцать лет и по новой норме Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения» от 26 февраля 2023 года она относится к категории «молодёжь».

– На сегодняшний день по инициативе акима области создан Проектный офис молодёжи, в рамках которого будут проходить различные культурные и спортивные мероприятия. Работа проекта будет направлена как на организацию досуга молодёжи, так и на трудоустройство, решение других жизненно важных задач, – отметил руководитель отдела по работе с молодёжью Управления общественного развития ВКО Еркебулан Балтабеков.

Несмотря на прохладную погоду, завершающее мероприятие республиканской Недели молодёжи прошло на ура. Гости киноночи с удовольствием посмотрели фильм и разошлись по домам с хорошим настроением и полными впечатлений.

Аяужан Утеулинова, Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой