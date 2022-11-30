Кидай камешки – учись считать

В посёлке Касыма Кайсенова Уланского района прошёл областной турнир по национальной игре тогызкумалак, посвящённый памяти лингвиста-тюрколога, одного из основоположников казахского языкознания, уроженца Уланского района Сарсена Аманжолова.

В интеллектуальном соревновании приняли участие школьники от 9 до 15 лет из Караганды, Усть-Каменогорска и районов ВКО, Семея, районов области Абай.

Турнир назван именем великого учёного не случайно, ведь в 1936 году именно он первым в Центральной Азии издал книгу «Тоғызқұмалақ» на казахском и русском языках, в которой описал игру с точки зрения языкознания и этнографии. Автор подробно изучил все термины тогызкумалак и доказал, что они непрерывно связаны с животноводчеством и кочевой культурой казахов.

– Главная цель соревнований – приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, развитие интеллектуального спорта, в частности игры тогызкумалак. Эта игра помогает развивать логическое и математическое мышление детей, учит терпению, усидчивости, а также быстро принимать решения. В сегодняшнем турнире приняли участие восемь команд, всего девяносто спортсменов. Их разделили на три категории – мальчики и девочки девяти, одиннадцати лет и третья категория – подростки тринадцати-пятнадцати лет. Игра проходила по швейцарской системе, рапид – двадцать минут, – рассказала президент восточноказахстанской областной федерации по тогызкумалак Назгуль Байгельдиева.

Дети, только недавно шумевшие в коридоре районного Дома культуры, где проходит турнир, успокоились сразу же, зайдя в зал соревнований. Серьёзный, сосредоточенный, вдумчивый взгляд – именно это отличает юных спортсменов, сидящих за партией тогызкумалак. Они не отвлекаются ни на игроков за соседними столами, ни на фотографа, щёлкающего затвором камеры – их миссия в этот момент – рассчитать ходы так, чтобы в короткий промежуток игры набрать в свою лунку как можно больше камней.

– Я уже двадцать лет занимаюсь этим видом спорта, последние шесть лет из них обучаю тогызкумалак детей в спортивной школе. Игра мне нравится тем, что в ней надо очень много считать, а я люблю работать с цифрами. Занятия тогызкумалак помогают детям развивать математическое мышление, смекалку, что в свою очередь способствует более лёгкому пониманию школьного курса математики. Родители моих воспитанников отмечают, что у детей улучшается успеваемость в школе. Ребята начинают участвовать в различных олимпиадах, двое моих спортсменов, которые стали чемпионами Казахстана по тогызкумалак в своём возрасте, сейчас учатся в НИШ, – говорит тренер спортивной школы города Семея Леонид Парфиевич. – Также эта игра помогает развивать логику, практически на одном уровне, что и шахматы, только с национальным колоритом. Надеюсь, и тогызкумалак поднимется до такого же международного уровня.

Тогызкумалак – спортивная игра, а значит в ней, как и любом другом виде спорта, есть определённые регалии.

– Я занимаюсь тогызкумалак уже четыре года, с четвёртого класса, за это время принимал участие в различных соревнованиях районного, областного и республиканского значения. На последнем турнире стал чемпионом Республики в своём возрасте, – делится своими успехами участник из Уланского района Ернар Еркин.

В свои 14 лет юноша уже является кандидатом в мастера спорта по тогызкумалак, а на соревнованиях имени Сарсена Аманжолова Ернар занял второе место в своей возрастной категории.

К слову, ЮНЕСКО признало тогызкумалак культурным достоянием человечества и включило интеллектуальную игру в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В последнее время настольная игра набирает популярность не только в странах Центральной Азии, но и в Европе. К примеру, в сентябре текущего года в городе Констанца, Румыния, прошёл Кубок мира по тогызкумалак, в соревнованиях приняли участие спортсмены более десяти стран.

Аяужан Утеулинова

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