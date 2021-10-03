Каждый урок – открытие

Спросите у учеников Натальи Галактионовой о любимом школьном предмете – и они назовут географию. И не столько от интереса к неведомым морям и странам, сколько от любви и уважения к учителю.

Учитель географии и биологии Наталья Галактионова уже 40 лет преданна своей профессии и Белоусовской основной школе.

В 1982 году после окончания Усть-Каменогорского пединститута молодая учительница пришла работать в тогда ещё неполную среднюю школу посёлка Белоусовка учителем географии.

Её становлению способствовала помощь и поддержка опытных наставников – прежнего директора школы Т. И. Сидоровой и учителей: В. В Вегнер, В. В. Кулюкиной, А. П. Пеньковой, Ж. А. Жаксылыковой, Р. С. Гурбатовой, Л. Г. Костьевой и других.

Параллельно с преподаванием Наталья Дмитриевна вела вожатскую работу. Руководимая ею дружина имени Володи Дубинина всегда была правофланговой в Глубоковском районе.

Инициативность молодого педагога не могла быть не замечена администрацией школы, поэтому следующей ступенью её работы на шесть лет стала должность заместителя директора по воспитательной работе. Затем 13 лет она была заместителем директора по учебной работе.

Многие согласятся, что учитель – это не просто профессия, это миссия. Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли счастливыми людьми. Каждый день из года в год педагог отдаёт себя детям.

Поэт Максимилиан Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познанье. Возьми свой посох и иди!» И вот уже сорок лет наша героиня несёт учительский посох и останавливаться не собирается. Тяжёл ли он? И да, и нет, говорит она. Да – потому что работа слишком ответственная. Нет – потому что это состояние души.

По словам Натальи Галактионовой, она никогда не жалела о своём выборе. Отдавая всю себя выбранной профессии, научила школьников любить географию и биологию, природу. Получила заслуженное признание коллег.

Интеллигентность, принципиальность, высокий профессионализм, способность тонко чувствовать человека и ситуацию, уважение к личности ребёнка, умение самый маленький росточек его способностей превратить в урожай успеха – разве этого мало, чтобы любить такого учителя?

– Спокойствие, уравновешенность Натальи Дмитриевны и её «умные» уроки притягивают и вызывают чувство уважения и признательности у учеников и коллег, – отзывается о Галактионовой администрация школы. – Ей характерна неиссякаемая энергия, она не умеет сидеть без дела, а самое главное – обладает бесценным опытом. Прекрасный педагог, знаток детских сердец, она развивает в учащихся творческие способности, учит чувствовать и любить природу. Всегда на подъёме, всегда на высоте!

Наталья Дмитриевна всю свою жизнь не перестаёт учиться, чтобы каждый раз по-новому, как велит время, преподавать старый как мир предмет – географию.

Разработка и внедрение новых спецкурсов, передовых педагогических и инновационных технологий, обобщение и распространение опыта на районном, областном и республиканском уровне позволяют ей добиваться высоких результатов в работе.

Ежегодно её воспитанники занимают призовые места в районных олимпиадах и научно-практических конференциях, региональных, республиканских и международных олимпиадах, акциях и конкурсах.

– Учитель, торжествующий по поводу успехов своих учеников, – самый счастливый человек на свете, – уверена она. – Среди минут разочарований, усталости всё-таки преобладает время радости за всех и за каждого в отдельности.

На её уроках школьникам всегда интересно и познавательно, весело и задорно. Трудно представить, сколько любви, сил, доброты, упорного труда потребовалось ей, чтобы за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания сотням учеников.

– Наталья Дмитриевна – строгая, но справедливая, спокойная и внимательная. Материал объясняет доступно, всегда поможет, подскажет, если возникают трудности, – так говорят о ней её ученики.

Зёрна, которые посадила учитель Галактионова, проросли и дали многочисленные всходы. За 40 лет педагогической деятельности она выпустила не одно поколение учеников – добрых, талантливых, для неё – самых-самых. Среди её выпускников – люди разных профессий: учителя, медицинские работники, военные, продавцы. Многие из них живут и трудятся в родном посёлке.

Сегодня Наталья Дмитриевна – учитель высшей категории и звание «Отличник образования Республики Казахстан» носит по праву.

– Я нашла своё призвание, – говорит она, – сделав когда-то правильный жизненный выбор. И сегодня могу с уверенностью сказать: это моя судьба…

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива Н. Д. Галактионовой

Глубоковский район