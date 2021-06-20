Каждой истине своё время

Почти два десятка лет Наталья Крючкова в семейной медицине. Одна была одним из первых в Семее врачей, кто осознанно и с большим желанием пришёл в совершенно новое направление практического здравоохранения в Казахстане.

Конечно, было всё: и страх неправильно поставить диагноз, и опасение не доглядеть или не долечить, но с опытом эти юношеские страхи прошли. Пришла уверенность в выбранных методиках лечения. Недаром на своём участке в поликлинике «Хаким», где Наталья Крючкова работает врачом общей практики, она пользуется глубоким уважением своих пациентов.

Наташа родилась в селе Восточное Таврического района, но в возрасте шести месяцев, после развода родителей, переехала в Рулиху. Здесь её мама благополучно вышла замуж, и вскоре у старшей девочки появились братик и сестрёнка.

Здесь, в Рулихе, она успешно окончила среднюю школу. Отличницей не была, но и в отстающих не значилась. Бывает такое, не даётся девочке физика, да и через «козла» она в школе прыгать так и не научилась. А вот остальные предметы школьной программы у Наташи шли вполне хорошо. Недаром в Семипалатинский медицинский институт, а позже – Медицинскую академию выпускница сельской школы поступила с первой же попытки. Причём в бюджетную группу, как сейчас говорят, на грант.

Учёбе она отдала много сил и времени. Даже с физкультурой подружилась! Упорно посещала занятия, успешно сдавала нормативы, ходила на лыжах, но вот через козла прыгать так и не научилась до сих пор. Но разве эта такая уж проблема, на самом деле?

Конечно, главным была учёба, получение профессии врача. И здесь Наталья преуспела. Ей выпала доля учиться в период больших образовательных реформ в системе высшего образования. Которая, надо сказать, продолжается до сих пор. Так вот набор того года, когда в мединститут поступила Наталья, стал экспериментальным для высшей школы. Первые два курса всех студентов учили одинаковым дисциплинам – это был общемедицинский факультет. А уже с третьего курса началась их специализация. Так наша героиня выбрала самое близкое для неё направление в медицине – педиатрию. К сожалению, позже в Казахстане от педиатрической службы практически полностью отказались, что пагубно сказалось на системе здравоохранения в целом. И сейчас детскую медицину постепенно возвращают.

Вот и Наталья Крючкова, уже став интерном, стала специализироваться на семейного врача, врача общей практики. На тот момент, а это был конец прошлого века, в стране был большой дефицит семейных врачей. Вот потому студентов старших курсов старались привлечь к выбору будущей профессии, рассказывая о перспективах развития службы семейной медицины. И сегодня служба первичной медико-санитарной помощи Казахстана основывается именно на принципах мировой практики.

– Мне было интересно учиться, постигать новые знания. Хотя, честно говоря, тогда мы, молодые, глупые и горячие, порой не понимали своих мудрых педагогов, – вспоминает Наталья Анатольевна.

По её словам, была у них на четвёртом курсе преподавательница, которая пыталась раскрыть студентам восточную мудрость здорового образа жизни на основе здорового питания. Это сейчас данная тема у всех на слуху и здоровым питанием увлекаются очень многие, а в конце 1990-х об этом даже не задумывались.

Но со временем эту мудрость, когда-то услышанную в студенческие годы, Наталья стала понимать и принимать как должное. Вот и сейчас, будучи опытным врачом общей практики, она не устаёт советовать молодым мамам оставить ребёнку право самостоятельного выбора продуктов питания, старается убедить их, что не стоит насильно кормить малыша во время болезни, когда организму и так тяжело, а лучше его отпаивать. Рассказывает о пользе грудного вскармливания, необходимости придерживаться особой диеты для больных с хроническими заболеваниями. Да и сама старается правильно питаться: на кухонных полках в доме участкового врача можно всегда найти пророщенные семена злаков: пшеницы, нута, гречихи.

Но всё это пришло с опытом, накопленным за годы работы в практической медицине. А вот когда Наталья получила диплом и окончила интернатуру, сразу пойти работать на участок в поликлинику побоялась. Потому и пошла работать семейным врачом и физиотерапевтом в профилакторий «Строитель» (ныне – санаторий «Карагайлы»). Поначалу всё было хорошо: работа спокойная, стабильная, пациентов немного, да и бегать никуда не надо. Но через четыре года этой спокойной и стабильной жизни Наталья Анатольевна просто заскучала. Для её деятельной натуры и упёртого, истинно «овенского» характера (наша героиня родилась 20 апреля) спокойствие стало просто невыносимым.

И выйти на новый простор ей помогла именно семейная медицина. На дворе стоял 2004 год, когда Наталья Крючкова пришла в кабинет директора поликлиники № 7 Жанар Уйсенгалиевны Куанышевой, чтобы подать заявление о приёме на работу.

– Взяли меня сразу, потому что врачей общей практики не хватало везде. И даже тот факт, что я не имела ещё опыта работы на участке, никого не остановил. Дали месяц стажировки на адаптацию. Но я, видимо, от большого страха, так показала себя, что уже через неделю меня посадили на самостоятельный приём. Так начался новый этап в моей жизни, – смеётся Наталья Анатольевна.

С тех пор прошло почти двадцать лет, а она помнит своего первого новорождённого. Это девочка. Подписавшись на страничку её матери в соцсетях, семейный доктор внимательно следит, как растёт и расцветает её «крестница». Сегодня ей уже 17 лет.

Помнит она и своих первых подопечных из числа людей с инвалидностью. И тех, кого устраивала в стационары, санатории, выбивала квоты на редкие операции, помогала с лекарствами, процедурами.

Круг обязанностей врача общей практики не охватить одним взглядом. Его день начинается спозаранку: уже в 8 утра начинается приём, длящийся добрых пять часов. А потом начинается работа на участке: вызовы к больным, активы, новорожденные, патронаж, контроль над тяжелобольными, лежачими. Параллельно ведётся работа с многочисленной документацией: ежедневные отчёты, справки, выписки, направления в стационары, диспансеризация, скрининг и так далее и тому подобное.

– Я люблю свою работу, считаю, что первичная медицинская помощь – это основа всей системы здравоохранения. Мы, врачи общей практики, находимся на переднем плане. И потому вижу, насколько права восточная мудрость: «Каждой истине своё время». Нельзя заставить человека насильно заниматься своим здоровьем. Можно лишь подтолкнуть его к этому шагу деликатно и ненавязчиво. Но заниматься этим можно и нужно, на благо здоровья всей нации.

Софья Соболевская

Фото из архива Натальи Крючковой

Семей