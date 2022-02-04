Картины с душой

Художница из Усть-Каменогорска Ольга Плотникова не просто любит искусство, она им живёт. И это чувствуется в каждой работе девушки: будь то портрет, натюрморт или пейзаж… Каждая её картина – короткая жизненная история, полная искренности и душевного тепла.

Склонность к рисованию у героини этого повествования появилась в раннем детстве. Причём сначала «кистью» служили любые пишущие предметы, а в качестве холста… обои. Позже девочка обучалась в детской художественной школе. На переменах, пока другие ребята играли в догонялки, она занималась любимым делом – рисовала…

– Сколько себя помню, нравилось возиться с разными красками, кистями, материалами, – поделилась девушка. – Вообще люблю что-либо делать руками, создавать. Это приносит радость, гордость, что сделала сама, оставила после себя что-то.

Не разлучила Ольгу с искусством и выбранная специальность «Финансы и кредит». Проработав некоторое время в банке менеджером, а затем начальником отделения, она поменяла сферу – стала работать художником по камню.

Однажды судьба привела её в студию известного художника Николая Аштемы. Занятия под руководством мэтра позволили понять, что она хочет стать профессиональным художником. Ради этого Ольга Плотникова поступила учиться в Государственный педагогический университет имени Шакарима в Семее (сейчас – Университет Шакарима) на специальность «Изобразительное искусство и черчение», а в 2020 году с отличием его окончила.

Несмотря на то, что Ольга вернулась в банковскую сферу, она продолжает посещать студию, выезжать на пленэры художников и участвовать в выставках. Создаёт шедевры, которые радуют как ценителей искусства, так и способны притянуть к себе внимание простого обывателя. В чём их особенность? Всё просто – в них отражены впечатления, неповторимые и едва уловимые мгновения жизни…

– Ольга, расскажите, в каком направлении Вы работаете и какие техники используете?

– Мне близок реализм. Люблю портретную живопись, натюрморты. В основном пишу маслом и пастелью.

– Вспомните свои ощущения, когда написали первую картину?

– Если говорить о настоящей картине, то это было, когда я начала заниматься у Николая Аштемы. Это был простенький натюрморт. Конечно, разница между первыми картинами и теми, что пишу сейчас, огромна, но тогда я испытывала гордость и удовлетворение от того, что создала что-то сама.

– Какие темы чаще всего находят отражение в творчестве?

– Пишу портреты, пейзажи, натюрморты на русскую тематику, в жанре ванитас. Люблю изображать детей, у них особенный взгляд и искренние эмоции.

– Есть ли у Вас любимая работа, которая является эталоном, примером для Вас лично?

– Да, есть такая. Точнее, их две. Называются «За чтением» и «Сказка для друга». Они яркие, эмоциональные, сюжетные. На них, кстати, изображены мои дочери.

– Расскажите о самой необычной картине, которую Вы когда-либо писали.

– Вообще, это была не картина, а костюмы для балета. Мои дети занимаются балетом в Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных. Для спектакля «Дюймовочка» я расписывала крылья бабочек в технике батик. Пожалуй, это самая необычная «картина».

– Сколько примерно времени требуется на выполнение одной работы?

– Две-три недели, но при этом нужно учесть, что при занятости на основной работе время есть только по выходным. Кроме того, нужно ещё и родным время уделить. Как говорится, жена-художник – горе в семье (смеётся).

– Какую идею вынашиваете сейчас?

– Это секрет. Если расскажу, будет неинтересно. Так или иначе, в процессе работы очень многое меняется, поэтому рассказывать нет смысла.

– На каких живописцев ориентируетесь в творчестве? Кто из художников Вам ближе?

– В первую очередь мой учитель Николай Аштема, также Виктор Калинин, Евгений Ким. Из мировых классиков изобразительного искусства мне близко творчество итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо и нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса.

– Принимаете участие в выставках?

– При любой возможности. К примеру, в разные годы принимала участие в выставках «Февральский вернисаж», «Алтайская палитра» и других.

В 2019 году заняла 3-е место по итогам выставки «Творчество молодых», а в прошлом – 2-е место на выставке «Алаш-Орда».

Сейчас, кстати, в городе Алтае проходит моя персональная выставка «Алтайская осень». На ней представлены 22 работы. Это живопись и графика. В основном это портреты и натюрморты.

– Поделитесь планами на будущее.

– У меня есть мечта, пожалуй, даже цель, – вступить в Союз художников Республики Казахстан. Осенью этого года планирую провести вторую персональную выставку в Усть-Каменогорске.

– Что бы Вы порекомендовали юным художникам? Чему они, на ваш взгляд, должны научиться в первую очередь?

– Во главе угла – стремление, упорная работа. Чтобы чего-то достичь, нужно трудиться не покладая рук, иногда даже переступать через себя, брать пример с более опытных мастеров, начинать с основ. Главное – не сдаваться, и тогда, уверена, всё получится.

Татьяна Кравченко

Фото из личного архива Ольги Плотниковой